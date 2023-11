Violente manifestation pro-palestinienne devant le siège du parti démocrate

Des heurts ont opposé mercredi soir des dizaines de manifestants pro-palestiniens à la police, devant le siège national du Parti démocrate à Washington, obligeant la fermeture des bureaux du Congrès américain situés à proximité.

«Nos officiers s'efforcent de contenir environ 150 personnes qui manifestent illégalement et violemment», près des bureaux du parti, a déclaré la police du Capitole dans un message sur X (ex-Twitter).

«Les officiers procèdent à des arrestations», a ajouté la police qui a fait état de six blessés dans ses rangs traités pour des «coupures mineures», voire des «coups de poing».

Des élus qui se trouvaient à ce moment-là dans les bureaux du Comité national démocrate (DNC) ont été escortés hors du bâtiment par la police pour les mettre en sécurité.

Les manifestants exigent un cessez-le-feu et la fin de l'opération militaire d'Israël dans la bande de Gaza.

«Je viens d'être évacué du #DNC car des manifestants pro-terroristes et anti-israéliens sont devenus violents, aspergeant les policiers de gaz poivré et tentant de pénétrer dans le bâtiment», a publié sur X l'élu démocrate californien Brad Sherman.

«Merci aux policiers qui les en ont empêchés et qui nous ont aidés, moi et mes collègues, à sortir sains et saufs», a écrit M. Sherman.

Un autre élu démocrate, Sean Casten (Illinois), a reproché aux manifestants d'avoir «bloqué toutes les entrées d'un bâtiment où se trouvaient plusieurs membres du Congrès».

M. Casten a indiqué sur X avoir été lui-même «secouru par des officiers armés».

Selon des photos diffusées sur les réseaux sociaux, des manifestants portant des T-shirts noirs sur lesquels apparaît l'inscription au pochoir et en lettres blanches, du slogan «Cease Fire Now» (Cessez-le-feu maintenant), se battaient avec des policiers qui tentaient de les éloigner de l'entrée du bâtiment.

Des agents de sécurité ont ordonné aux élus et leur personnel de rester au sein des bâtiments situés près du Capitole, à proximité du siège du DNC.

Un message d'alerte a été diffusé prévenant qu'«une manifestation importante est en cours, aucune entrée ou sortie n'est autorisée pour le moment».

Cette violente manifestation s'est déroulée au lendemain d'un rassemblement pro-israélien de plusieurs milliers de personnes sur le National Mall, vaste esplanade au cœur de la capitale américaine.

La guerre entre Israël et le Hamas a été déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien, sans précédent depuis la création de l'État hébreu.