Étudiants étrangers: les demandes d’asile en forte hausse

Le nombre d’étudiants internationaux qui ont demandé l’asile au Québec a plus que triplé dans les dernières années, autant au collégial qu’à l’université.

Plus de 700 étrangers inscrits dans un établissement d’étude québécois ont déposé une demande d’asile l’an dernier, comparativement à près de 200 en 2018, selon des données d’Immigration Canada obtenues par notre Bureau d’enquête via une demande d’accès à l’information.

Ce phénomène méconnu s’observe à la grandeur du Canada, au point où un demandeur d’asile sur vingt est d’abord arrivé avec un visa d’étude en 2022 d’après nos calculs.

Ces étudiants proviennent souvent de l’Afrique de l’Ouest, selon nos informations. Et ils ont surtout fait une demande dans des établissements en région (voir autre texte).

Des parcours variés

Lors de ses recherches doctorales, Islem Bendjaballah a rencontré une demi-douzaine d’entre eux ayant choisi cette voie pour des raisons variées.

L’une craignait un mariage forcé, l’autre des persécutions en tant que personne LGBTQ et un autre des dangers reliés à ses prises de parole.

Le coût des études a toutefois été un motif récurrent dans ses entretiens, alors que les frais de scolarité des étudiants internationaux s’élèvent entre 17 000$ et 30 000$ – et parfois plus – par année.

«Ils ne viennent pas tous de familles super aisées. Ils doivent travailler beaucoup ou s’endetter, et ce n’est pas tout le monde qui peut se le permettre», constate celui qui s’est penché sur le parcours des étudiants internationaux.

Ce n’est donc pas surprenant que certains soient incapables de continuer à payer leurs frais de scolarité même s’ils souhaitent terminer leurs études.

Ils se tournent alors vers la demande d’asile pour pouvoir rester au Québec et vivre leur vie en toute liberté et en sécurité, avance Islem Bendjaballah.

«Ce n’est pas comme s’ils trichaient ou qu’ils enfreignaient la loi, précise-t-il. Ils devront passer devant un commissaire à l’immigration qui va prendre une décision à leur sujet.»

Plusieurs ont également revendiqué le statut de réfugié dès leur arrivée à l’aéroport, constatent les intervenants consultés.

Mais sans connaître leur pays d’origine exact ou leurs parcours, il est difficile de statuer sur les raisons qui les poussent à chercher refuge, observe Islem Bendjaballah.

Des permis pour étudier

Au fait de l’importante hausse d’étudiants demandant l’asile, le cabinet du ministre de l’Immigration Marc Miller affirme se pencher activement sur la question.

«Les permis d’étude sont faits pour que les étudiants étudient. S’ils veulent rester après au Canada, il y a une voie d’accès pour accéder à la résidence permanente», rappelle Aïssa Diop, directrice des communications du cabinet.

Porte-parole en matière d’immigration, le député libéral Monsef Derraji met en doute pour sa part les vérifications du ministère québécois de l’Immigration, qui octroie un certificat de sélection aux étudiants étrangers.

«C’est quand même alarmant de voir autant d’étudiants étrangers utiliser cette voie pour régulariser leur statut. Est-ce qu’ils respectent vraiment tous les critères?», demande l’élu.

Les établissements en région attirent les futurs demandeurs d’asile

Les étudiants étrangers qui demandent l’asile sont concentrés dans des établissements en région, alors que la majorité de ceux qui étudient au Québec fréquente les grandes universités montréalaises.

L’an dernier, 190 étudiants internationaux de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ont ainsi revendiqué l’asile, selon un document d’Immigration Canada.

Même si cela représente 7% de tous les étrangers inscrits à la session d’automne dans cette université loin des grands centres, l’UQTR dit ne pas avoir plus d’informations à leur sujet.

«Il est probable que ceux-ci s’adressent directement aux douaniers à leur arrivée au pays», commente Jean-François Hinse, conseiller en communications.

Au Saguenay, 100 étudiants ont aussi demandé le statut de réfugié en 2022, soit près de 5% de tous les étudiants étrangers de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Moins de 1% à McGill

À titre de comparaison, moins de 1% des étudiants internationaux de l’Université McGill et de l’Université de Montréal ont revendiqué le statut de réfugié l’an dernier.

«En général, c’est beaucoup plus facile d’être accepté dans un établissement en région et ça coûte moins cher», avance comme hypothèse le chercheur Islem Bendjaballah, qui s’est intéressé au parcours des étudiants internationaux.

Les moyens financiers plus élevés des étudiants des universités de la métropole pourraient aussi expliquer ces disparités, selon lui.

Il insiste néanmoins sur le besoin d’étudier en profondeur cette tendance, surtout avec les nombreux changements aux politiques d’immigration dans les dernières années.

Disparus dans la nature

Mais déjà, les étudiants qui décident de demander l’asile plutôt que de poursuivre leurs études causent des maux de tête à l’administration du collège privé Ellis, qui compte trois campus.

«On le subit financièrement. On prépare leur dossier, on organise des webinaires pour eux, on les aide avec la recherche de logement... et ils disparaissent dans la nature dès leur arrivée!», s’exclame Elie Bagula, responsable du recrutement international.

Seulement au campus de Trois-Rivières, 15 étudiants étrangers ont demandé l’asile l’an dernier, sans jamais se présenter en cours.

M. Bagula aimerait voir Immigration Canada resserrer les règles entourant l’admission internationale et mieux communiquer avec les établissements scolaires pour éviter les fausses représentations.

En attendant, «ceux qui ont de bonnes intentions se retrouvent pénalisés. Il y a 15 personnes qui n’ont pas obtenu leur visa d’étude pour venir chez nous [à cause de ceux qui ont demandé l’asile]», laisse-t-il tomber.