Une erreur de la DPJ prive une fille de sa mère pendant deux ans

Une jeune fille a été placée durant deux ans en famille d’accueil et en centre jeunesse à la suite d’une erreur de la DPJ qui aurait cru, à tort, que sa mère n’avait plus aucun droit sur elle.

«Si je dénonce aujourd’hui, c’est parce que je veux prouver à ma fille que je n’ai jamais voulu l’abandonner», plaide Isabelle*, la maman de Léonie*, qui est aujourd’hui âgée de 13 ans.

En août 2020, Léonie a été retirée de son foyer, en Beauce, après avoir été violentée par son père chez qui elle vivait à temps plein. La petite a alors été placée en famille d’accueil sans que sa mère – avec qui elle était en contact – ne soit avisée de la situation.

Surprise, Isabelle contacte la DPJ, qui l’informe alors qu’elle n’a plus aucun droit sur son enfant. Un jugement daté de 2019 statue qu’Isabelle a délégué la garde, la surveillance et l’éducation de Léonie à son père, ce que reconnaît la mère. Mais pour la DPJ, cette décision implique aussi qu’Isabelle est «déchue» de son autorité parentale et qu’elle ne peut plus intervenir dans la vie de sa fille.

«À chaque fois que je parlais à la travailleuse sociale, elle me disait qu’elle ne pouvait pas me donner d’information, parce que j’étais déchue. On n’arrêtait pas de me dire que j’avais signé une déchéance parentale. Mais ce n’était pas ça! Le jugement ne disait pas ça!», peste Isabelle.

Écoutez l'entrevue du ministre Carmant avec Yasmine Abdelfadel via QUB radio :

Aucune issue

La mère affirme avoir contacté des avocats pour tenter de régulariser sa situation, mais ayant des moyens limités, il a été impossible pour elle d’aller de l’avant à ce moment.

«J’étais prise dans cette situation-là», souffle-t-elle.

Les mois ont passé sans qu’Isabelle ne puisse voir sa fille. En février 2021, Léonie fugue de chez sa famille d’accueil. Lorsqu’elle est retrouvée tard en soirée, la jeune fille est placée en urgence chez sa grand-mère maternelle. Isabelle court la rejoindre, même si cela est interdit.

Dès le lendemain, la DPJ place Léonie en centre de réadaptation. Dans une vidéo poignante obtenue par notre Bureau d’enquête, on entend alors Isabelle et sa mère expliquer à l’intervenante qu’elles souhaitent accueillir Léonie et en prendre soin. Sans succès, puisque l’intervenante répète qu’Isabelle est déchue de son autorité parentale.

Il faudra attendre plus d’un an et demi avant qu’Isabelle ne revoit sa fille. En juin 2022, une rencontre est organisée entre Léonie, sa mère et sa grand-mère, à l’insu de la DPJ.

Isabelle tente alors pour une ultime fois de faire comprendre à la DPJ qu’elle se trompe sur son cas. Elle rappelle l’organisme et, coup de chance, une nouvelle intervenante est attitrée au dossier.

«Elle a voulu comprendre ce qui se passait. Elle me demandait c’était quoi mes intentions. Ça a toujours été clair: je voulais être dans la vie de ma fille!», insiste Isabelle.

Des excuses

Quelques jours plus tard, la nouvelle intervenante de la DPJ l’aurait rappelée pour se confondre en excuses. Isabelle avait raison: elle n’était pas déchue de son autorité parentale.

«À partir de là, tout s’est enchaîné», explique la maman.

Le 20 juillet 2022, la DPJ suggère au tribunal que Léonie intègre, de façon progressive, le domicile de sa grand-mère, où réside sa mère. La DPJ confirme alors noir sur blanc qu’Isabelle n’a jamais été déchue de son autorité parentale (voir autre texte).

Depuis le 15 août 2022, vivent ensemble à Québec. À temps plein.

«La grand-mère maternelle et la mère ont su mettre en place une routine de vie et un encadrement clair, prévisible et cohérent. [Léonie] verbalise apprécier son quotidien dans ce milieu», peut-on lire dans un document de la DPJ produit en novembre 2022.

«Je suis vraiment déçue des services de la protection de la jeunesse. Ils sont là pour assurer la sécurité de l'enfant! Il y a des failles dans notre système de justice et à la DPJ. Ma fille va vivre avec les conséquences de ce qui s'est passé. À vie.» - Isabelle

* Les prénoms ont été modifiés, puisque la loi nous empêche d’identifier la mère et la fille.

La DPJ corrige sa bévue

La DPJ a reconnu à mots couverts qu’elle s’était trompée dans le dossier d’Isabelle, qui n’a jamais été déchue de son autorité parentale.

«Suite à des vérifications face au statut juridique de la mère, il est confirmé que la mère n’est pas déchue de son autorité parentale», écrit le «Contentieux du CISSS de Chaudière-Appalaches», dans ce document obtenu par notre Bureau d’enquête.

Le contentieux ajoute que «le jugement de la Cour supérieure daté du 3 décembre 2019 prévoit plutôt que la mère délègue au père la garde, la surveillance et l’éducation de l’adolescente, et non la déchéance de son autorité parentale [...]».

Plaintes et poursuite

Dans la foulée de cette affaire, Isabelle a porté plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ). Elle a aussi déposé une plainte à l’Ordre des criminologues, puisque l’une des intervenantes au dossier aurait signifié, à tort, qu’elle était criminologue. L’Ordre a retenu ce signalement.

Isabelle a aussi contacté Justice Pro Bono, qui a accepté de tenter de lui trouver un avocat pour la représenter sans frais. C’est qu’Isabelle entend déposer une poursuite civile envers la DPJ.

«Ma fille a été en famille d’accueil, en centre jeunesse, elle a changé plein de fois d’écoles. C’est inconcevable de dire que la DPJ est là pour les droits des enfants», plaide la mère.

Mauvaise interprétation

Le CISSS de Chaudière-Appalaches, où est rattachée la DPJ responsable du dossier de Léonie, a refusé de commenter ce cas pour des raisons de confidentialité.

La relationniste Mireille Gaudreau explique toutefois qu’il «n’est pas toujours facile de distinguer les droits du parent quand c’est une déchéance parentale ou le retrait d’attributs parentaux».

Mme Gaudreau avance que les intervenants de la DPJ disposent d’un «tableau explicatif» afin d’y parvenir, puisque cette distinction est «importante et majeure quant aux droits des parents».