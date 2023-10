Malgré la crise du logement, un appartement rénové et subventionné est toujours vide

En pleine crise du logement, l’Office municipal d’habitation de Québec laisse vacant un appartement à loyer modique qui est pourtant rénové et disponible depuis le 1er juillet.

« J’ai un beau logement libre. Et à tous les jours, on entend aux nouvelles qu’il y a une pénurie de loyers. Il y a tellement de personnes dans le besoin. Mettez quelqu’un là ! Il me semble que moi, dans ma tête, c’est facile », peste Guillaume Vallière.

Ce père de famille est propriétaire d’un appartement de trois pièces et demie à Beauport. Ce loyer est géré par l’OMHQ et payé en grande partie par les contribuables. Or, il est vide depuis le 1er juillet.

Il y a deux ans, M. Vallière a effectué des démarches pour que ce trois et demie, fraîchement remis au goût du jour, intègre le Programme de supplément de loyer (PSL) de la Société d’habitation du Québec (SHQ). Ce programme permet entre autres à des ménages à faible revenu d’habiter des logements privés, au prix d’une habitation à loyer modique (HLM).

« J’avais une locataire qui était suivie par une travailleuse sociale et on a regardé cette avenue-là. Je trouvais que c’était gagnant, pour un propriétaire, de faire affaire avec l’OMHQ. C’est une petite aide sociale pour la communauté, je trouvais ça important », expose M. Vallière.

Sa demande est acceptée auprès de l’OMHQ. Sa locataire, qui a un faible revenu, lui verse donc une centaine de dollars par mois sur un loyer mensuel de 650 $. La balance est assumée par l’Office.

Au printemps dernier, sa locataire lui a annoncé qu’elle quitterait l’appartement à la fin de son bail. M. Vallière a donc contacté l’Office, pour l’informer de la situation.

« Ils m’ont dit qu’ils s’occupaient du reste, qu’ils m’appelleraient dès qu’ils trouveraient quelqu’un. Mais depuis juillet, je n’ai eu qu’une visite », déplore-t-il.

En l’absence d’un locataire, l’Office acquitte la totalité du loyer depuis le 1er juillet. Mais le logement, lui, demeure vide.

Une « situation exceptionnelle »

Appelée à réagir, l’OMHQ a qualifié cette situation de « particulière » et d’« exceptionnelle ». La porte-parole Marie-Christine Lamontagne dévoile qu’« un recours au tribunal administratif du logement » – qui ne concerne pas le propriétaire – est en cours, et refuse de commenter ce dossier davantage par souci de confidentialité.

Sans vouloir faire de reproches à l’Office, M. Vallière peine tout de même à comprendre cette explication.

« Ça n’a aucun sens. Il faut changer les règles », plaide-t-il.

« Si je mettais une annonce demain, je suis certain qu’après-demain, ce serait loué et quelqu’un aurait un loyer », pouffe le propriétaire, qui affirme n’avoir jamais eu de difficulté à louer ses appartements depuis qu’il a acquis son immeuble locatif, il y a cinq ans.

Qu’est-ce que le Programme supplément au loyer (PSL) ?

Ce programme permet, dans le cadre de certains critères, de prendre entente avec un propriétaire privé pour loger dans un de ses logements un ménage admissible à un logement subventionné.

Le locataire paie alors 25 % de son revenu annuel et la subvention couvre le montant restant du loyer.

L’Office d’habitation administre la subvention et valide l’admissibilité des ménages sélectionnés. Le bail est signé entre le locataire et le propriétaire.

Nombre de logements vacants faisant partie du PSL sur le marché locatif privé :

Au Québec : 152 logements vacants / 9880 logements disponibles

À Québec : 6 logements vacants / 908 logements disponibles

À Montréal : 11 logements vacants / 2881 logements disponibles

Source : Société d’habitation du Québec (SHQ)

