Des consommateurs floués ont appris avec surprise que les centaines de dollars payés pour des pilules amaigrissantes se sont ramassés dans des comptes bancaires de pays outre-mer.

«C’est des crosseurs!», peste Nicole Ermel Aubin.

Désireux de perdre du poids, elle et son mari, Jacques Aubin, ont payé 400$ l’hiver dernier pour six pots de pilules Viaketo sur le site de 360 Nutrients. Le couple de Terrebonne a procédé à cet achat, après avoir vu une annonce mettant en vedette Ève-Marie Lortie et la docteure et chroniqueuse Natalia Vo.

«C’est un docteur, elle doit savoir ce qu’elle fait! J’ai dit à Jacques: “pourquoi on n’en prend pas? Si on peut perdre du poids, go for it!”», se souvient la dame, qui ignorait alors qu’aucune de ces femmes n’avait donné son accord pour participer à cette publicité.

Facturé en double

À la suite de cette commande, le couple constate qu’un autre montant de 400$ a été prélevé sur sa carte de crédit. Il reçoit sa commande, mais en double.

«Au moins, j’ai reçu le produit», laisse tomber Jacques Aubin, qui n’a toutefois pas perdu une seule livre après avoir ingéré les gélules.

La banque a confirmé au couple que les sommes prélevées sur leur carte de crédit ont été versées à une entreprise située à l’adresse d’une petite maison, sur la rue Burrow Court à Liverpool, en Grande-Bretagne.

Pas moins de 47 entreprises différentes sont enregistrées à cette même adresse, révèle l’expert Sam Harper, de Cyber Citoyen.

«Une petite maison sur le bord de la rivière qui n’a clairement pas 47 sièges sociaux dans le salon», expose-t-il.

Jusqu’en Turquie

Même son de cloche pour Lisette, qui a préféré taire son nom de famille, qui a commandé en décembre 2022 une seule bouteille de Viaketo sur le site BodyNutriStore.

«Ils m’en ont chargé cinq», déplore la dame de Longueuil, qui s’est ainsi vu facturer un montant de 300$.

Son institution financière l’a informée que ces sommes avaient atterri dans un compte bancaire en Turquie.