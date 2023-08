Québec accepte presque toutes les demandes de destruction de milieux humides

Construction d’un Costco, d’un concessionnaire automobile, de maisons unifamiliales: Québec donne son aval à presque la totalité des projets qui détruisent des milieux humides, a appris notre Bureau d’enquête.

D’août 2017 à décembre dernier, Québec a autorisé 1331 projets en milieu humide ou hydrique, en échange d’une compensation financière. Or, il n’en a refusé que 29. Ce sont donc quelque 98% des demandes affectant un tel milieu qui ont été acceptées depuis l’adoption de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, en juin 2017.

Pourtant, le ministère de l’Environnement reconnaît lui-même sur son site web que la compensation financière devrait être une solution de «dernier recours», l’objectif premier étant d’éviter la destruction des écosystèmes.

Boîte Grise avec Titre Costco de Sherbrooke Costco de Sherbrooke Superficie affectée : 12 840 m2

Montant versé pour la destruction : 380 000 $

Date d’autorisation : Septembre 2018

«De toute évidence, les critères permettant la destruction des milieux humides sont beaucoup trop permissifs, dénonce Louise Gratton, biologiste et présidente de Nature Québec. Dans plusieurs régions du sud du Québec, on ne peut tout simplement plus se permettre de perdre des milieux humides.»

Des propos qui trouvent écho chez Stéphanie Pellerin, experte des milieux humides et botaniste au Jardin botanique de Montréal.

«Les critères de refus sont pratiquement impossibles à atteindre. Si c’est un écosystème qui n’est pas rare ou exceptionnel, on n’arrive pas à le protéger», déplore-t-elle.

Costco et concessionnaire

Cette tolérance est d’autant plus étonnante que les constructions réalisées en milieu humide sont loin d’être toutes d’utilité publique, a-t-on pu constater, grâce à la liste des projets obtenus par la loi d’accès aux documents.

Boîte Grise avec Titre Costco de Sherbrooke Concessionnaire - Lévis Superficie affectée : 4481 m2

Montant versé pour la destruction : 219 000 $

Date d’autorisation : Octobre 2018

En effet, des centaines d’entre eux ont été autorisés pour du développement résidentiel ou commercial. C’est notamment le cas pour un Costco à Sherbrooke ou un concessionnaire automobile à Lévis.

«Si c’est un projet pour la collectivité, et qu’il n’y a aucun moyen d’éviter le milieu humide, ça passe encore. Mais pour des développements résidentiels et commerciaux, je m’excuse, mais c’est inacceptable», juge Mme Gratton.

L’État québécois ne montre pas davantage l’exemple. Cinq maisons des aînés – promesse phare du gouvernement Legault – ont nécessité la destruction de milieux humides pour leur construction. Ainsi, quelque 25 000 m2 ont été supprimés, ce qui a coûté plus de 850 000$ en compensation aux contribuables québécois.

Boîte Grise avec Titre Costco de Sherbrooke Maison des aînés - Carignan Superficie affectée : 10 653 m2

Montant versé pour la destruction : 339 000 $

Date d’autorisation : Janvier 2022

«Le gouvernement devrait être le premier à montrer l’exemple. Il devrait laver un peu plus blanc», juge Mme Pellerin.

Pression

Selon Claude Lavoie, professeur de biologie à l’Université Laval, la «pression de toute part» que subissent les analystes du Ministère expliquerait aussi pourquoi la très haute proportion des dossiers sont autorisés.

«On fait constamment remarquer [aux fonctionnaires] le caractère “raisonnable” de la destruction au regard de l’importance du projet. Prises à la pièce, c’est souvent vrai, mais prises dans leur ensemble, ces destructions commencent à peser lourd», observe le biologiste, qui déplore avant tout un «manque de volonté politique».

Son de cloche similaire chez Mme Pellerin, qui souligne également que les menaces de poursuite contre le Ministère peuvent influencer l’acceptation d’un projet.

«C’est certain que les analystes du Ministère subissent parfois des pressions politiques pour autoriser les projets. C’est clair, clair, clair», juge la professeure de l’Université de Montréal, en se basant notamment sur le récit d’anciens étudiants œuvrant aujourd’hui au Ministère.

Boîte Grise avec Titre Costco de Sherbrooke Maison à Gatineau Superficie affectée : 191 m2

Montant versé pour la destruction : 8654 $

Date d’autorisation : Mai 2022

«Cohérent et raisonné»

Pour sa part, le Ministère assure réaliser pour chaque projet «une analyse cohérente et raisonnée qui tient compte des objectifs de protection de l’environnement et de développement durable». De plus, il tente avec le demandeur de trouver des compromis, si bien que le projet autorisé est parfois moins dommageable que celui préalablement proposé.

Il rappelle également que les compensations offertes par les demandeurs permettront, à terme, de financer la restauration ou la création de nouveaux milieux humides ou hydriques.

Or, au 31 mars 2022, seulement 1,5 M$ des 116,8 M$ disponibles avaient été déboursés à cet effet, soit 1,3 % de la cagnotte. Des projets en cours de signature se chiffrent à 3,3 M$.

Avec la collaboration d’Annabelle Blais

Pourquoi le milieu humide est-il important?

Selon sa nature, un milieu humide permet:

De minimiser les risques d’inondations;

De capter des gaz à effet de serre;

De contrôler la pollution de l’air et de l’eau;

D’offrir un refuge à la biodiversité végétale et animale.

Source: ministère de l’Environnement