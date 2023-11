Elle ne voulait pas «que ça se sache»: une image de succès qui cache de lourdes dettes l'a conduite à la faillite

Les jeunes Québécois sont de plus en plus représentés dans les procédures d'insolvabilité, au Québec. Notre Bureau d'enquête et l'émission J.E ont rencontré plusieurs jeunes qui ont fait faillite avant même d'avoir 25 ans.

TOTAL DES DETTES : 14 668$ NOM : Stéphanie (nom fictif)

: Stéphanie (nom fictif) ÂGE : 23 ans

: 23 ans VILLE : Rawdon FAILLITE : octobre 2020

: octobre 2020 CAUSE : mauvaise planification financière

Au début de la vingtaine, Stéphanie donnait l’impression à ses amies qu’elle avait beaucoup de succès avec son appartement décoré avec soin et sa Chevrolet Spark flambant neuve. Malheureusement, cette image de prospérité et d’indépendance reposait beaucoup sur le crédit et cachait une grande fragilité financière.

Quand Stéphanie s’est séparée, elle a dû commencer à assumer seule le coût d’un loyer. Elle s’est aussi rendu compte que l’achat d’une nouvelle voiture comportait beaucoup de frais qu’elle n’avait pas imaginés. Les factures impayées se sont rapidement accumulées.

«C’était beaucoup les comptes de cellulaire [que je ne payais pas au début]. Je me disais tout le temps ce n’est pas grave», explique-t-elle.

Et les cartes de crédit. Quand on est jeune, c’est facile d’empiler là-dessus. C’est l’option: j’ai de l’argent qui est là que je peux prendre, c’est assez facile.»

À la même époque, Stéphanie a aussi eu un accident de voiture. Mais elle n’était assurée que «d’un côté», et ce, parce qu’elle souhaitait payer moins cher ses versements mensuels.

«J’accidente la voiture et ce n’est pas couvert. J’ai des montants à payer plus élevés, j’avais des factures déjà en retard. [...] J’étais capable de gérer ça avant. Mais là [j’étais] rendu dans des [milliers de dollars de dettes], moi à 20 ans, je ne pouvais pas [envisager] ça», confie-t-elle.

«Je me sentais étouffée. Je ne voyais pas le bout», poursuit-elle.

À 20 ans, la jeune Rawdonnoise a déclaré une faillite pour des dettes totalisant plus de 14 000$.

Ironiquement, elle-même travaillait alors pour une institution financière offrant du crédit.

Honte

En entrevue, la jeune femme n’a pas caché que ça n’avait pas été simple de tout avouer à ses proches.

Elle a révélé à sa mère qu’elle ne roulait pas sur l’or, même si elle ne voulait pas au début «que ça se sache, que ça sorte». Elle a fini par retourner vivre chez cette dernière pour réduire ses coûts.

Même si entrer dans un processus de redressement de ses finances lui a apporté un immense soulagement, la faillite qu’elle a faite ne règle pas tout, juge-t-elle. Elle a dû payer un montant par mois à ses créanciers pendant trois ans.

«Ça reste que ça te suit une faillite. C’est pas tout beau parce que les dettes se règlent», dit-elle. Elle évoque la honte qui l’habite encore de ne pas avoir su bien gérer ses affaires.

Aujourd’hui, Stéphanie tente petit à petit de se reprendre en main. Bien qu’on lui dise qu’avoir une carte de crédit peut contribuer à améliorer sa cote de crédit, elle hésite encore à en reprendre une. Elle craint de retomber dans la même spirale d’endettement.

Elle travaille dans un CPE et dit ne pas avoir les moyens de retourner sur les bancs d’école.

La jeune femme plaide pour plus d’éducation financière au secondaire.

En faillite avant 25 ans POURSUIVEZ VOTRE LECTURE

Vous avez un scoop à nous transmettre? Vous avez des informations à nous communiquer à propos de cette histoire? Écrivez-nous à l'adresse ou appelez-nous directement au 1 800-63SCOOP.

À voir aussi :