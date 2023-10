«En avez-vous vraiment besoin?», dit la fille d’une victime de la route, qui dénonce la popularité des camionnettes

La fille d’une piétonne tuée par le chauffeur d’une camionnette qui ne l’aurait « jamais vue » s’inquiète du manque de visibilité pour ce type de véhicule de plus en plus populaire au Québec.

« Encore aujourd’hui, quand je vois les trois lettres GMC, ça me fait friser », lâche au bout du fil Josée Lagacé, en parlant de la marque américaine qui ne produit que de gros véhicules.

Le 16 novembre 2021, sa mère Réjeanne Marion Lagacé, 78 ans, est sortie pour sa promenade quotidienne à Joliette, dans Lanaudière, sans se douter que ce serait sa dernière.

« Ma mère prenait une marche comme elle faisait tous les soirs, café à la main. Elle a traversé le coin de rue. Elle a respecté le passage piéton [et le feu de circulation lui permettant de traverser] », raconte Mme Lagacé.

Au même moment, le conducteur d’un GMC Sierra, une camionnette pesant 2500 kilos, s’est engagé à gauche alors que son feu vert s’est allumé.

Selon le rapport du coroner, il a percuté Mme Marion avec son parechoc pendant son virage. « Un témoin a rapporté que la collision a provoqué la chute de Mme Marion Lagacé, qui a été projetée sur une distance de plusieurs mètres et a subi un impact au niveau de la tête », peut-on y lire.

« C’est une mort tragique que l’on vit chaque jour de notre vie, ma sœur et moi, témoigne Mme Lagacé. Jamais on n’en reviendra. C’était une femme en pleine forme et en pleine capacité de ses moyens. Elle était resplendissante, authentique, alerte. »

Écoutez l'entrevue de Benoit Dutrizac avec Souliers et vélos fantômes Québec qui rappelle que l'auto n'est pas un droit sur QUB radio :

Alerté par le café dans le pare-brise

Accompagnée de sa sœur, Josée Lagacé a pu rencontrer le chauffeur de la camionnette après le drame pour tenter de comprendre les circonstances de l’accident.

« Ça s’est fait calmement. [...] Le chauffeur a dit ne jamais l’avoir vue. Ce qui l’a fait arrêter, c’est que le café [de ma mère] est arrivé dans son pare-brise. »

« Je ne comprends pas que le véhicule ne lui ait pas permis de voir la personne qui traversait », s’étonne Mme Lagacé.

Une étude américaine parue en 2022 a révélé que les camionnettes étaient 42 % plus susceptibles de tuer des piétons en effectuant un virage à gauche que des voitures, en raison du manque de visibilité qu'offrent ces véhicules aux conducteurs. C’est précisément dans ces circonstances que Mme Marion Lagacé a perdu la vie.

« J’en appelle aux manufacturiers qui construisent ces camions-là de bonifier leur visibilité, pour qu’on ne reçoive plus de commentaires comme celui du chauffeur qui a tué ma mère », demande Josée Lagacé.

Celle-ci a également un message pour ceux qui se procurent ce type de véhicule, dont le nombre a augmenté de 17 % sur les routes du Québec depuis neuf ans.

« Je leur pose la question : en avez-vous vraiment besoin ? »

« Si vous avez besoin d’un pick-up pour rouler dans le bois, c’est une chose, mais si vous en avez besoin pour rouler dans un centre-ville, c’en est une autre », conclut-elle.

Des VUS plus meurtriers sur nos routes POURSUIVEZ VOTRE LECTURE

À voir aussi :