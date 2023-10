«On vend des choses qui s'apparentent à des armes»: les gros véhicules ont tué plus de piétons en 2022

Plus de VUS que de voitures ont été impliqués dans des décès de piétons l’an dernier dans la province, une première depuis au moins 10 ans. Pendant ce temps, les preuves sur les dangers que posent les gros véhicules, en forte hausse au Québec, se multiplient.

« Malheureusement, on s’attendait à ce que ça se confirme ici. Si on ne fait rien pour contrer la tendance, on va se ramasser avec plus de blessures graves et de décès sur nos routes », s’inquiète Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec.

Le 9 juin dernier, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) révélait que l’année 2022 avait été la pire en 15 ans pour les piétons au Québec; 79 d’entre eux ont péri sur nos routes.

Véhicules impliqués dans les 79 décès de piétons en 2022 Automobile : 19

: 19 VUS : 26

: 26 Camionnette : 8

: 8 Fourgonnette : 5

: 5 Véhicule lourd : 21

: 21 Non-précisé : 6 Source: données de la SAAQ. (Note : un décès peut impliquer plus d’un véhicule)

Des données sur ces morts obtenues par Le Journal démontrent qu’un nombre record depuis au moins 10 ans et surreprésenté de 26 véhicules utilitaires sport (VUS) ont été impliqués dans celles-ci, contre 19 voitures. Les VUS représentent pourtant 26 % du parc automobile québécois, alors que les voitures comptaient pour 38 %.

Les principaux tueurs de piétons depuis cinq ans Les camions légers comptaient pour 37% du parc automobile québécois de 2018 à 2022, mais pour 32% des véhicules impliqués dans les morts de piétons.

Les voitures constituaient 41% du parc et 27% des véhicules impliqués dans ces décès.

Le reste des véhicules impliqués sont principalement des véhicules lourds (24%), ou des véhicules légers que la SAAQ n’est pas parvenue à préciser (13%). Source: données de la SAAQ de 2018 à 2022

Au moins depuis les 10 dernières années, jamais le nombre de VUS n’avait été plus élevé que le nombre de voitures impliquées dans les morts de piétons dans une seule année, selon les données de la SAAQ.

Depuis 2018, les camions légers, qui regroupent les VUS, les camionnettes et les fourgonnettes, sont les véhicules qu’on retrouve le plus souvent dans les blessures mortelles de piétons (32 %) lorsqu’on tient compte de leur proportion dans le parc automobile québécois, selon les calculs du Journal.

« Une question de physique »

Ce constat survient alors que plusieurs études réalisées ailleurs dans le monde ont démontré que les plus gros véhicules sont plus susceptibles de tuer des piétons.

La plus récente, réalisée en Belgique par l’Institut Vias et publiée fin août dernier, montre une corrélation entre le poids d’un véhicule et la gravité des blessures de piétons. Par exemple, un véhicule du poids d’un Toyota RAV4 fait augmenter de 80% le risque de blessure mortelle par rapport à un petit véhicule. Avec une camionnette, c’est 200 %.

Les capots plus hauts posent aussi un danger: «Un piéton ou un cycliste heurté par une voiture dont le capot est à 90 cm de hauteur court un risque de blessures mortelles de 30 % plus élevé que s’il est heurté par un véhicule dont le capot est 10 cm plus bas», conclut également l’étude.

Taille comparative entre une camionnette et une voiture face à l’humain *Ford F-150 SuperCrew 5.5 2020, Honda Civic Berline 2022, Source Carsized.com / Infographie Journal de Montréal

Marie-Soleil Cloutier, du Réseau de recherche en sécurité routière, souligne que le danger que posent les gros véhicules « n’est qu’une question de physique ».

«Ça fait des blessures plus graves, même à la même vitesse. On a plus de blessures à la tête qui sont bien souvent plus graves et plus mortelles que quand on a des petits véhicules qui vont potentiellement frapper un piéton aux jambes. »

Une étude américaine parue en 2022 a finalement démontré que les collisions mortelles avec les piétons avec un véhicule qui effectue un virage avaient plus de chances d’impliquer une camionnette et un VUS qu’une automobile. Ses auteurs ont suggéré que les «pilliers A», situés à gauche et à droite du pare-brise, seraient plus larges et affecteraient la visibilité que procurent les gros modèles de véhicules aux conducteurs.

Popularité exponentielle

Pourtant, les Québécois achètent plus que jamais degros véhicules, si bien que si la tendance se maintient, la dernière « petite » voiture devrait se vendre en 2028, a prédit la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal dans son rapport annuel L’état de l’énergie au Québec de 2023.

Véhicules les plus vendus au Québec en 2022 Véhicules neufs en nombre d'unités Rang Modèle / Catégorie / Unités Catégorie Unités 1. Ford série F

Camionnette 20 187 Camionnette 20 187 2. Toyota Rav-4

VUS 13 621 VUS 13 621 3. Chevrolet Silverado

Camionnette 11 805 Camionnette 11 805 4. Dodge RAM

Camionnette 11 070 Camionnette 11 070 5. GMC Sierra

Camionnette 10 878 Camionnette 10 878 6. Hyundai Kona

VUS 10 412 VUS 10 412 7. Toyota Corolla

Voiture 10 000 Voiture 10 000 8. Mazda CX5

VUS 8 026 VUS 8 026 9. Tesla model 3

Voiture 7 673 Voiture 7 673 10. Honda Civic

Voiture 7 238 Voiture 7 238 Source : Guide de l'auto

Et ce sont les camions légers qui sont en voie de prendre toute la place sur le marché. En 2021, ils comptaient déjà pour 71 % des ventes totales de véhicules, et l’écart entre les ventes de voiture se creuse d’année en année.

« [Cette tendance], c’est une aberration. On vend des choses qui s’apparentent à des armes », illustre Mme Morency, qui croit que cela pose "énorme enjeu" pour la sécurité des piétons.

Une tendance mondiale

Ian Sam Yue Chi, PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, explique que la popularité des plus gros véhicules est « une tendance mondiale », mais que les Québécois en sont particulièrement friands entre autres pour leurs activités de plein air.

« Ce qu’on entend, c’est que le Québécois aujourd’hui va acquérir un véhicule pour son côté utilitaire. C’est pour assurer ses déplacements de la bonne façon, en sécurité et avec le chargement requis pour l’ensemble des activités qu’on a dans une vie, incluant le fait d’aller faire du ski, du plein air. »

Rien dans la stratégie nationale sur la sécurité routière

La stratégie québécoise de sécurité routière annoncée récemment n’offre aucune solution à la croissance de la taille des véhicules, alors que le gouvernement devra tôt ou tard s’y attaquer, selon des experts.

Même s’il propose une hausse des amendes, une augmentation du nombre de radars photo et une sécurisation des zones scolaires, le plan en matière de sécurité sur nos routes, annoncé fin août par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, agit sur plusieurs fronts, mais pas sur celui de la popularité des camions légers comme les VUS.

Questionné par Le Journal, le cabinet de Mme Guilbault ne voit pas cette popularité comme un problème, mais plutôt comme le résultat des besoins des Québécois.

« Notre gouvernement reconnaît que pour plusieurs familles et travailleurs, il est parfois nécessaire d’avoir un véhicule avec une plus grande capacité de chargement », a indiqué le cabinet.

Cette position déçoit amèrement Catherine Morency, titulaire de la Chaire Mobilité à Polytechnique Montréal.

« C’est quelque chose qui me désespère que le gouvernement n’aborde pas la question de la transformation du parc de véhicules. C’est quand même majeur comme impact », déplore-t-elle.

La SAAQ étudie le phénomène

Le cabinet de la ministre Guilbault dit toutefois être « en attente » de conclusions de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) qui documente actuellement l’impact des VUS sur les clientèles vulnérables.

Un comité de travail à la SAAQ analyse actuellement les accidents mortels ou graves impliquant des piétons en s’attardant notamment au type de véhicule impliqué.

« Au terme de cet exercice, nous aurons un portrait statistique de la prévalence de ces véhicules lors des collisions avec piétons, de même que la gravité des blessures, ou encore le nombre de décès résultant de ces interactions », a indiqué la porte-parole Geneviève Côté.

Pour Marie-Soleil Cloutier, du Réseau de recherche en sécurité routière, « c’est certain qu’il va falloir s’attaquer au problème plus tôt que tard ».

Elle ne s’attendait toutefois pas à ce que le gouvernement prévoie des mesure sur la taille des véhicules dans sa stratégie récemment annoncée.

« Je n’ai pas l’impression que c’est quelque chose qui est assez connu ou assez prioritaire par rapport à d’autres enjeux », comme changer les aménagements sur la route, croit-elle.

Sandrine Cabana-Degani, directrice générale de Piétons Québec, estime aussi que cet enjeu est encore trop nouveau pour que le gouvernement ose l’aborder.

« Ça ne fait pas très longtemps qu’on en parle dans l’espace public. Le choix a été d’aller vers ce qu’on sait qui fonctionne bien. »

Des unités de mesures de moins en moins fiables à la SAAQ

L’utilisation du terme VUS est devenue « galvaudé », est une unité de mesure de moins en moins fiable pour mesure la taille des véhicules au Québec.

« On veut démoniser les VUS, mais je crois qu’il faut s’entendre sur la définition d’abord », plaide Ian Sam Yue Chi, PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec.

Démêler les gros véhicules au Québec CAMION LÉGER Catégorie de véhicules de promenade définie par des chercheurs de Polytechnique Montréal en 2021 regroupant les fourgonnettes, les VUS et les camionnettes. VUS (véhicule utilitaire sport) Véhicule plus surélevé qu’une voiture ayant généralement un plus gros gabarit, une plus grande capacité de chargement et de meilleures capacités hors-route. Exemple de modèle: Toyota RAV-4

Camionnette Souvent qualifié avec l’anglicisme «pick-up» au Québec, il s’agit d’un petit camion avec une caisse à découvert à l’arrière servant au transport de marchandises. Exemple de modèle: Ford F-150

Fourgonnette Véhicule qui est graduellement remplacé par le VUS depuis les années 2010 servant surtout à transporter plus de passagers qu’une voiture. Exemple de modèle: Dodge Caravan

Selon lui, des véhicules aux formats plus diversifiés qu’auparavant sont maintenant considérés comme des VUS, comme des véhicules avec « des petites plateformes » qui ont été surélevées pour augmenter leur capacité et les munir de quatre roues motrices.

« On regarde les nouveaux modèles qui sortent, et on a de la difficulté à les classifier dans un ou l’autre des sections historiques », fait-il valoir.

M. Sam Yue Chi reconnaît toutefois que les véhicules au Québec « ont grossi en masse ».

Pour Catherine Morency, titulaire de la Chaire Mobilité de Polytechnique Montréal, la Société de l’assurance automobile du Québec doit mieux mesurer la croissance de la taille du parc automobile. Elle convient également que les catégories historiques qu’elle utilise (voitures, VUS) n’offrent plus un portrait assez juste et demande à la SAAQ de produire de meilleures données.

« Ce qu’on voit en ce moment, c’est la pointe de l’iceberg, croit-elle. Cette métrique n’est plus pertinente. Il faut suivre les mètres carrés et les mètres cubes. »

« Quand on regarde ce qui a été vendu dans les deux dernières années, ça annonce que notre parc va grossir encore plus vite », ajoute-t-elle.

Des VUS plus meurtriers sur nos routes POURSUIVEZ VOTRE LECTURE

À voir aussi :