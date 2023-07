«Ça ne marche pas»: toujours plus de Québécois attendent pour des soins à domicile même si l’offre de services s’améliore

Le nombre de Québécois qui attendent à la maison pour un service à domicile a explosé de 62% en cinq ans.

Plus le gouvernement investit en soutien à domicile, plus la liste d’attente s’allonge, démontrent les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) obtenues par Le Journal.

Dans la dernière année, plus de 55 000 Québécois ont attendu après un service à la maison, soit 62% de plus qu’il y a cinq ans.

Plus d’heures, plus d’attente

Pourtant, le nombre d’heures offert en soutien à domicile a lui aussi augmenté de 64% pendant la même période, passant de 19 à plus de 32 millions d’heures.

«Clairement, ça ne marche pas», remarque Alison Green, vice-présidente de l’Association des soins à domicile du Québec et fondatrice de l’entreprise Bien chez soi.

Toujours selon les données du MSSS, le nombre de Québécois en attente d’un tout premier service à domicile a aussi doublé en cinq ans. Un autre signe que le vieillissement de la population s’accélère plus rapidement que l’offre de soins.

Et ce, même si le MSSS y injecte plus de deux milliards de dollars par an. «Le soutien à domicile est une priorité [...] L’objectif est de poursuivre le déploiement et les investissements afin d’accroître les soins et services à domicile», écrit par courriel la porte-parole Marie-Claude Lacasse.

«Insoutenable»

«C’est clair que si on continue, de la façon dont on le fait actuellement, c’est insoutenable financièrement», tranche le gériatre et ex-ministre de la Santé, Réjean Hébert.

Il plaide depuis des années pour une refonte des soins à domicile. «Il faut remettre le budget au patient, que ce soit un chèque ou encore un budget pour utiliser des services du public ou privé, comme le font d’autres pays. En ce moment, on donne l’argent aux établissements, ne sachant pas si ça se transmet en services», illustre-t-il.

Pour Alison Green, l’attente crée de l’insécurité et pousse les Québécois dans les résidences privées (RPA) et les CHSLD. Elle déplore d’ailleurs qu’une grande partie du crédit d’impôt pour le maintien à domicile serve à rembourser les loyers en RPA, des endroits pour aînés autonomes.

«C’est deux poids, deux mesures», dit-elle, appelant le gouvernement à créer une entente avec les entreprises privées.

Fondateur de l’entreprise Amika, Alexandre Blais souligne que des soins à domicile personnalisés sont possibles grâce aux horaires flexibles des employés, qui peuvent offrir de l’aide tant au coucher qu’au lever, par exemple.

Une application mobile développée pour consulter les plans de travail, notamment, réduit aussi la bureaucratie.

Un rapport accablant

Plus d’argent ne garantit pas des soins plus accessibles, pertinents et efficaces, selon le dernier rapport de la Commissaire à la santé et au bien-être.

Publié le mois dernier, le rapport de Joanne Castonguay soulignait que malgré plus de ressources financières, les soins à domicile présentaient «des résultats préoccupants».

«La proportion des heures travaillées en contact direct avec l’usager pour les services professionnels et les soins infirmiers est faible, soit de 25% et de 32% respectivement», pouvait-on lire.

À ce sujet, la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, avait évoqué la nécessité de corriger le financement.