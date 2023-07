Huit rivières du Québec avec la pire cote de 0: ces algues qui en disent long sur l’état de nos cours d'eau

Pour déterminer l’état d’une rivière, des chercheurs analysent depuis une vingtaine d’années les communautés d’algues sur les roches le long des rivières.

Elles se nomment les diatomées.

«Quand vous marchez le long des rivières, que les roches sont très glissantes et légèrement brunâtres, ce sont des diatomées, il y en a des quantités astronomiques», explique Stéphane Campeau, de l’Université du Québec à Trois-Rivières et membre du Centre de recherche sur les interactions bassins versants - écosystèmes aquatiques.

Le chercheur sait de quoi il parle, puisque c’est lui qui a conçu l’Indice de diatomée de l’est du Canada (IDEC) avec son étudiante, Isabelle Lavoie, maintenant à l'INRS.

«On prend un échantillon sur les roches et on regarde au microscope quelles sont les algues qui sont présentes, et à partir de ça, on a fait un indice qui varie de 0 à 100; 100 étant les meilleurs cours d'eau dans l'est du Canada, donc les cours d'eau propres, et 0 étant les pires cours d'eau dans l'est du Canada.»

Par exemple, on compte 8 rivières ou ruisseaux qui ont la pire cote de 0.

Ces algues subissent toutes les perturbations du cours d’eau. «Elles sont représentatives de tous les stress que la rivière subit (métaux lourds, pesticides)», dit-il.

«Quand il y a beaucoup de pesticides dans une rivière, ça va inévitablement affecter les diatomées, ajoute Isabelle Lavoie. Quand il y a beaucoup de pesticides, c'est généralement parce que c’est un bassin fortement agricole et c'est rare qu'il y ait juste des pesticides. Il va y avoir beaucoup de nutriments dans l'eau et ça va faire bouger la valeur de l’IDEC.»

Courtoisie

8 cours d’eau avec le pire indice de zéro

Rivière Champlain à Saint-Maurice en Mauricie

Rivière des Chutes à Saint-Narcisse en Mauricie

Petite rivière du Loup à Louiseville en Mauricie

Rivière du Nord à Saint-André d’Argenteuil, Laurentides

Rivière Rouge à Saint-André d’Argenteuil, Laurentides

Rivière Bédard à Alma, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Ruisseau Bernier à Saint-Boniface (MRC Maskinongé), Mauricie

Ruisseau Lavergne à Saint-Boniface, Maskinongé, Mauricie

►C’est dans le bassin versant de la rivière Richelieu que l’on trouve le plus de rivières en très mauvais état (eutrophe), soit 13.

►Si on regarde les zones intégrées de gestion de l'eau par bassin versant, celles de Châteauguay (Montégérie), Richelieu (Montégérie), Saint-Maurice (Mauricie) et Loup-Yamachiche (Mauricie) comptent le plus de rivières en mauvais état.

-Avec la collaboration de Philippe Langlois