Privé en santé: le dossier d’une patiente du CHUM transféré sans son consentement

Une patiente d’un hôpital public de Montréal déplore avoir dû payer 200$ pour une échographie, après que son dossier médical a été transféré dans une clinique privée sans son consentement.

«Notre système souffre et c’est nous qui payons la facture», constate Sanaa B. Khalil.

Voilà plusieurs années que la femme de 47 ans est suivie au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) pour sa glande thyroïde. À l’automne dernier, son nom a été placé sur la liste d’attente pour une échographie.

Examen à 200$

Lors d’un appel de suivi au CHUM en janvier dernier, la femme a appris que son dossier avait été transféré à la clinique privée Radiologie Varad, où travaillent des radiologistes de l’hôpital.

À cette clinique, la secrétaire a indiqué à Mme Khalil qu’elle devait payer 200$ pour l’examen.

«On m’a dit: “Si vous ne voulez pas prendre le rendez-vous, il va falloir qu’on retourne le dossier à l’hôpital et ça risque d’être trop long”, raconte Mme Khalil. J’ai eu peur d’une liste d’attente excessivement longue, j’ai décidé de prendre le rendez-vous et d’y aller.»

Sur le coup, la patiente avoue avoir été surprise par cette réponse.

«Comme si on me dit: “Tant pis pour toi. On ne sait pas quand on va vous rappeler.” Je n’ai plus pensé à l’argent», avoue-t-elle.

«C’est frustrant, par contre. On a notre carte d’assurance maladie, j’ai toujours été traitée par l’hôpital. Pourquoi, du jour au lendemain, je dois payer 200$? J’ignore la raison», dit-elle.

Le 15 février dernier, elle a donc payé 200$ pour l’examen au privé. Lors de l’examen de suivi, son médecin n’avait pas plus d’explications à lui fournir.

«Je suis certaine qu’il y en a beaucoup d’autres comme moi, mais qui n’ont pas de voix», ajoute la femme.

Normalement, les examens de radiologie demandés par le réseau public sont couverts par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) dans le privé. Lors d’un appel à la clinique Varad, la secrétaire a toutefois répondu au Journal que la gratuité dépend du médecin.

Médecin du privé ou du public?

«Si le radiologiste qui est présent cette journée-là est désaffilié de la RAMQ, ça va être au privé», nous a-t-on répondu.

Elle a ajouté qu’un patient qui ne veut pas payer doit le mentionner lors de la prise de rendez-vous.

Questionnée à ce sujet par la suite, la direction de la clinique Varad a assuré que ce cas est une simple «erreur humaine» et qu’il n’y a eu aucun autre cas similaire.

«Cette patiente-là n’avait pas à payer», dit Lina Legault, directrice des opérations chez Varad, qui a aussi accepté de rembourser Mme Khalil après l'appel du Journal.

Au CHUM, la direction répond qu’une entente a été conclue avec la clinique Varad pour effectuer des examens, mais assure aussi que les patients n’ont pas à payer un sou. Les gens sont aussi libres d’accepter le rendez-vous ou non.