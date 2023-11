«C’est vraiment de pire en pire»: des comportements dangereux et des conducteurs de plus en plus téméraires sur les routes

Ayant pour bureau la route, les camionneurs québécois sont les premiers témoins des comportements dangereux des automobilistes. Le Journal a passé trois jours avec eux, dans leurs camions, pour constater la difficulté de gérer une «machine à tuer» quand on partage la route avec des chauffeurs insouciants et téméraires.

Coups de frein secs en avant, changements brusques de direction, non-respect de la signalisation, utilisation d’un téléphone ou même d’une tablette au volant: depuis la pandémie, les camionneurs voient de plus en plus de conducteurs faire des manœuvres dangereuses, inconscients qu’ils ne font pas le poids face à un camion.

«C’est vraiment de pire en pire. Les gens sont beaucoup plus dans leur bulle à penser à eux. Ils sont nombreux à ne plus faire attention à ce qui se passe autour d’eux, même s’ils mettent les autres en danger», regrette Sylvain Bouchard, un camionneur de 47 ans qui accumule plus de 20 ans d’expérience.

Clara Loiseau, Le Journal de Montréal

Avec les travaux qui s’accumulent sur le réseau routier et le nombre de véhicules qui se multiplie, les utilisateurs de la route perdent de plus en plus patience, se mettant de plus en plus à risque, constate-t-il.

En seulement trois jours, Le Journal a pu voir des dizaines de comportements dangereux, dont la plupart étaient des infractions au Code de la sécurité routière du Québec.

Marie-Ève Vaillancourt, 41 ans, abonde dans le même sens.

«Le matin, les gens sont pressés parce qu’ils ne veulent pas être en retard au bureau. Le soir, ils sont pressés parce qu’ils veulent rentrer chez eux. Ils veulent aller le plus vite possible», affirme celle qui a été signaleuse routière pendant 15 ans avant de se lancer comme camionneuse.

Clara Loiseau, Le Journal de Montréal

En 2020, dans un sondage réalisé par l’Association canadienne des automobilistes (CAA), 56% des répondants voyaient une augmentation des comportements dangereux sur la route.

«C’est vraiment préoccupant, et il va falloir se demander pourquoi ces comportements ont changé depuis le début de la pandémie», soulève Martin Lavallière, professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi et membre du Réseau de recherche en sécurité routière (RRSR).

Plus dur sur la route

Pour les conducteurs de poids lourds, ces comportements ont un impact important sur le travail ou même leur santé mentale (voir autre texte).

«Les gens ne réalisent pas, mais on a de vraies machines à tuer! Quand je suis chargé et que je pèse 58 tonnes [équivalant à une dizaine d’éléphants], je ne peux pas m’arrêter sur un dix cents», explique M. Bouchard.

Au moment de cette confidence à la représentante du Journal, alors qu’il roulait à 100 km/heure, le routier a été coupé par un bus scolaire rempli d’enfants qui voulait s’insérer sur l’autoroute 20 en forçant un cédez-le-passage très brusque.

«Ça arrive très souvent! Au lieu de ralentir et de respecter la signalisation, ils accélèrent», déplore celui qui parcourt près de 700 km par jour.

«Et quand on les bloque parce qu’on est en train de dépasser un autre camion par exemple, on se fait souvent insulter ou faire des doigts d’honneur», ajoute Katherine Maillé qui conduit depuis 10 ans.

Camions essentiels

Tous sont bien conscients qu’ils représentent une nuisance sur la route, mais appellent à redoubler de vigilance et à faire preuve de courtoisie sur la route.

«On est gros, on est lent, on cache la visibilité. Mais il faut quand même rappeler que sans les camionneurs, il n’y aurait rien dans les épiceries, les magasins ou sur les chantiers et entreprises!» martèle en souriant Sylvain Bouchard.

Écoutez l'entrevue avec Katherine Levac, humoriste et porte-parole de la sécurité routière, via QUB radio :

Des cours pour anticiper les accidents

Les comportements dangereux sur les routes sont si problématiques et nombreux qu’un centre de formation de camionneurs enseigne carrément l’anticipation aux futurs routiers.

«C’est simple: un camionneur n’a pas le droit d’être surpris, il ne peut pas se reposer. Il doit tout vérifier, tout anticiper», explique Serge Larue, un ex-camionneur dorénavant formateur pour une compagnie de transport.

Pendant ses trois jours sur la route, Le Journal a en effet constaté que les trois conducteurs de poids lourds étaient constamment sur leurs gardes, même s’ils étaient habitués à voir le pire.

Au Centre de formation des routiers de Montréal, l’anticipation fait partie des nombreux volets étudiés, souligne Stéphane Émond, propriétaire de l’école.

«C’est poussé au point que chaque fois qu’on circule en ville, on demande aux apprenants de se préparer à s’arrêter rapidement à chaque lumière sur certains axes, notamment», explique M. Émond.

Les apprentis conducteurs de poids lourds doivent aussi apprendre à être suspendus à leurs miroirs.

«Il faut toujours savoir où sont les voitures autour du véhicule parce qu’avec les nombreux angles morts qu’un camion a, il faut étudier constamment ce qu’il se passe autour», ajoute-t-il.

Imaginer le pire

Pour éviter un accident qui pourrait ne pas pardonner, tous les routiers restent sur leurs gardes.

«On n’a pas le choix de se préparer à tout, tout le temps! On regarde loin en avant et loin en arrière», affirme Katherine Maillé, 32 ans, en regardant dans ses rétroviseurs et pointant l’arrivée rapide d’un VUS qui est sorti précipitamment de l’arrière de son camion.

CLARA LOISEAU, LE JOURNAL DE MONTRÉAL

La jeune femme, qui conduit depuis un peu plus de dix ans et qui reçoit souvent des stagiaires dans son camion, fait tout pour prévenir les accidents.

«C’est sûr que c’est quelque chose auquel on pense. Il suffit d’une seconde pour qu’un drame arrive», explique-t-elle.

Marie-Ève Vaillancourt, 41 ans, abonde dans le même sens. Elle aussi connaît bien la route et ses dangers, même si elle n’est camionneuse que depuis environ un an et demi. C’est que dans une vie professionnelle précédente, elle a été signaleuse routière pendant près de 15 ans.

«On n’a pas le choix d’imaginer tous les scénarios possibles et d’anticiper parce que sinon, on risque de rentrer dans quelqu’un. Ma plus grande peur, c’est de rentrer dans une voiture avec des enfants à l’arrière», ajoute celle qui a perdu deux amis signaleurs en moins de 18 mois.

«On ne se rend pas compte, mais c’est épuisant mentalement parce qu’on est toujours sur nos gardes. Le soir, je n’ai aucun mal à m’endormir, je suis épuisé», raconte Sylvain Bouchard, qui conduit depuis plus de 20 ans.

Trop de confiance

Pour M. Émond, il est clair que tous les usagers de la route devraient suivre de nouvelles formations pour se rappeler le Code de la sécurité routière.

«Après deux-trois ans, les gens commencent à être “expert”, à se sentir en confiance et c’est là qu’ils deviennent dangereux [sur la route]. Aujourd’hui, beaucoup qui conduisent depuis longtemps ne réussiraient sûrement pas leur examen de conduite», conclut-il.

Vu sur la route

Téléphone et même tablette au volant

Une jeune femme ayant une vignette d’handicapée et son fauteuil roulant dans le coffre arrière de son auto n’avait pas de problème à dépasser notre camion sur l’autoroute 20 tout en utilisant son cellulaire fixé sur son pare-brise. Depuis le poids lourd, on pouvait bien voir qu’elle regardait d’un œil distrait la route.

Dans la même journée, Le Journal a pu constater qu’une grande partie des automobilistes avait leur cellulaire sur la cuisse ou dans leur main. Un conducteur avait même sa tablette posée sur le volant alors qu’il conduisait à plus de 60 km/h. Des conducteurs de Tesla semblaient pour leur part utiliser le système de conduite automatique puisque leurs deux mains étaient sur leur téléphone pendant que la voiture avançait.

Autobus scolaire

Alors que nous roulions à environ 80 km/h sur l’autoroute 20 en direction d’Acton Vale, un autobus scolaire rempli d’enfants n’a pas hésité à accélérer et a coupé le passage de notre poids lourd pour accéder à l’autoroute, sans même avoir mis son clignotant, alors qu’il n’avait pas la priorité puisqu’il avait un cédez-le-passage.

Doublé par la voie de sortie

En direction du pont Champlain à l’heure de pointe, trois automobilistes impatients ont décidé de dépasser notre camion par la voie dédiée à la sortie à droite, puis sur une partie de l’accotement, plutôt que de doubler par la gauche en attendant leur tour.

De la cocaïne au volant

En conduisant plus de 60 h par semaine, les camionneurs et camionneuses en voient de toutes les couleurs. Pour Sylvain Bouchard, il n’est pas rare de voir des automobilistes boire de la bière au volant. «On les voit cacher leur canette ou leur bouteille entre les cuisses. Mais on voit bien que ce qu’ils boivent, ce n’est pas du coca», raconte-t-il. Outre la boisson, il arrive aussi que les usagers consomment de la drogue en conduisant. «Au moins une fois par année, je vois quelqu’un faire une ligne de cocaïne pendant qu’il conduit. Ça arrive aussi de voir des gens se faire des bongs et aspirer la fumée dans leur bouteille», explique-t-il.

Camions et chauffards POURSUIVEZ VOTRE LECTURE