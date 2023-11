Beurre d’arachides à 12$: ça coûte une fortune de faire l’épicerie quand tu habites dans le Grand Nord québécois

Le prix des aliments du Grand Nord québécois est si faramineux qu’une travailleuse de la Montérégie emporte avec elle des provisions de nourriture pour des semaines, question d’éviter d’aller à l’épicerie.

«La dernière fois que je suis revenue [à Montréal], j’ai fait une immense provision d’ananas parce que j’étais vraiment traumatisée des ananas à 12 $», mentionne en riant Nicole Lussier, qui travaille à Puvirnituq au Nunavik depuis le 24 juillet dernier.

L’agente de relation humaine pour la DPJ emporte avec elle entre 75 et 90 kilos d’aliments lorsqu’elle part pour la baie d’Hudson.

Ses précieuses victuailles doivent être emballées, congelées et bien préservées afin de durer jusqu’à la fin de sa période de travail qui dure 9 semaines.

«Je pense que je suis une extrême, j’apporte tout avec moi à l’exception du yogourt, des œufs et du lait, parce que ça ne se congèle pas [...] j’ai plusieurs collègues qui ont l’habitude d’apporter avec eux de la viande sous vide», souligne-t-elle.

Des cubes de purée de bananes aux galettes de bœuf en passant par le riz à sushis et le café en grains, chaque aliment apporté lui permet d’éviter de subir les prix faramineux de la seule épicerie de la municipalité.

«J’ai une collègue qui avait une rage de nachos [chips avec salsa et fromage] il y a quelques jours, eh bien, ça lui a coûté 50$ pour acheter tous les ingrédients sur place», raconte-t-elle.

Sur les tablettes des épiceries dans les territoires éloignés, les consommateurs doivent régulièrement débourser le double des prix, souvent plus, pour un article aussi banal qu’un sac de chips.

Pour certains produits, comme les bouteilles d’eau, le prix peut être 10 fois plus élevé que ce qu’on paie à Montréal. À titre indicatif, une bouteille d’eau de 1,5 litre de marque Aquafina se vend 12,49$, alors qu’elle est vendue pour 2,49$ dans la métropole. Les problèmes d’acheminement de l’eau potable étant monnaie courante, la communauté de Puvirnituq n’a souvent pas d’autre choix que de se rabattre sur cet or bleu vendu en épicerie.

«Parfois, on peut manquer d’eau deux jours, d’autres fois deux semaines. C’est arrivé pendant que je n’y étais pas! Il n’y a pas eu d’eau pendant deux semaines. Quand je suis revenue sur place, tout le monde était malade», déplore-t-elle.

Dans cette région située en plein désert alimentaire, les prix des aliments à l’épicerie ont augmenté avec l’inflation et tendent à être encore plus dispendieux pendant l’hiver. Le transport des aliments demeure le nerf de la guerre et, sans autonomie alimentaire, les habitants des territoires éloignés dépendent presque entièrement des distributeurs.

«C’est vraiment une question de distribution, il y a certains programmes qui existent comme Nutrition North qui subventionne les distributeurs afin de permettre aux prix de diminuer dans le Nord, mais c’est un programme qui n’a jamais vraiment fonctionné», explique Sylvain Charlebois, professeur agroalimentaire à l’Université Dalhousie.

Si la chasse et la pêche permettent aux habitants, dont plusieurs sont issus de la communauté Inuk, de combler leur apport en protéines, les prix d’autres aliments essentiels comme les fruits et les légumes sont exorbitants.

Des prix durs à avaler

Dans les épiceries du Grand Nord, les prix des aliments de base comme des légumes, des fruits ou de la farine coûtent jusqu’à 10 fois plus cher qu’ici.

Pas évident de manger de façon équilibrée à moindre coup dans le Grand Nord. Actuellement, le guide alimentaire canadien recommande que la moitié de l’assiettée soit composée de légumes ou de fruits, mais à l’épicerie de Puvirnituq un simple paquet de 4 poivrons se détaille à 12,50$ alors qu’ici pour la même quantité on débourse entre 4,99$ et 6,99$.

«Les légumes coûtent cher et ils ne sont pas toujours beaux, le brocoli est souvent brun», commente Nicole Lussier, qui vit dans la municipalité d’environ 1779 habitants depuis bientôt 4 mois.

D’autres ingrédients de base comme la farine et le sucre sont également très dispendieux. Pour un sac de 10kg de farine, il faut payer 27,99$, alors qu’un paquet de 2kg de sucre blanc se détaille à 20,59$. Les prix des produits laitiers se rapprochent de ceux qu’on retrouve dans les épiceries en Montérégie, le pot de yogourt de 1,5kg est affiché à 13$ et la boîte de 2 litres de lait se détaille à 6,50$.

Quelques comparatifs

Prix réguliers à l'épicerie locale de Puvirnituq :

Sac de patates Russet (5lb): 6$

Fromage à la crème Philadelphia (250g): 9$

Une grappe de 5 tomates: 7,43$

Un pot de beurre d'arachides Kraft (500g): entre 12$ et 15$

Une livre de beurre salé Lactancia (545g): 12$

Une bouteille de boisson gazeuse 7up (2 litres): 32,79$

Sandwichs à la crème glacée Chapman's (paquet de 12): 23,79$

Un pot de trempette pour chips Ruffles (425g): 12,39$

Un sac de chips Ruffles (612g): 8,79$

Prix réguliers à Montréal (site web de Metro épicier) :

Sac de patates Russet (5lb): 4,99$

Fromage à la crème Philadelphia (250g): 6,49$

Une grappe de 5 tomates: 6,59$

Un pot de beurre d'arachides Kraft (500g): 5,49$

Une livre de beurre salé Lactancia (545g): 8,19$

Une bouteille de boisson gazeuse 7up (2 litres): 3,49$

Sandwichs à la crème glacée Chapman's (Paquet de 12): 8,49$

Un pot de trempette Ruflles pour chips (425g): 5,79$

Un sac de chips Ruffles (612g): 4,99$

