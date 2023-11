«Les gens jouent avec leur vie»: poussée à bout par les comportements dangereux, une camionneuse raccroche son volant

Une camionneuse de 7 ans d’expérience a carrément décidé de mettre fin à sa carrière, car elle ne supportait plus de vivre avec l’angoisse de tuer quelqu’un tellement les comportements imprudents sur les routes sont devenus monnaie courante.

«J’ai adoré mon métier, mais je n’étais plus capable, je n’en pouvais plus du comportement des gens sur la route. Les gens jouent avec leur vie», raconte Chantal Lalonde.

Si elle a commencé sa carrière en 2015 en faisant des voyages de longue distance entre Coteau-du-Lac et le Texas, Mme Lalonde a aussi goûté aux voyages locaux et régionaux. Avant de se retirer il y a un an, elle faisait notamment cinq fois par semaine les trajets entre Toronto et Montréal.

« Les gens sont dangereux et erratiques sur la route. Ils se dépêchent de nous dépasser ou nous empêchent de passer, nous empêchent de faire nos manœuvres » – Chantal Lalonde Photo MARIO BEAUREGARD, AGENCE QMI

La situation était telle qu’elle craignait constamment d’avoir un accident et de tuer quelqu’un.

«On conduit des machines à tuer. Un accident avec un camion, ça ne pardonne pas. Je commençais aussi à avoir peur pour ma sécurité à cause des autres», explique-t-elle.

Marquée par l’agressivité

Certains comportements l’ont profondément marquée.

«Un monsieur m’a dépassée par l’accotement parce qu’il trouvait que j’étais trop lente. Il s’est placé devant moi et a délibérément freiné trois-quatre fois en me faisant des doigts d’honneur avec ses deux mains et sans tenir son volant. Dans ma tête, j’allais l’écraser», se rappelle Mme Lalonde.

Selon elle, ce genre de comportement lui arrivait pratiquement tous les jours.

«Il y a des gens qui s’arrêtent carrément pour nous insulter.»

«C’est vraiment de pire en pire, les comportements dangereux augmentent parce que les gens sont de plus en plus impatients et pressés! Ils veulent arriver... hier», image-t-elle.

Conscientiser les usagers

Selon la femme qui vit à Valleyfield, tous ceux qui passent leur permis devraient passer une journée avec un camionneur pour découvrir leur réalité et mieux comprendre la difficulté de conduire un poids lourd.

«Il y a beaucoup de choses à prendre en compte: le poids du véhicule, la météo, l’usure des freins ou des pneus, notre fatigue», estime Mme Lalonde.

Amoureuse de son métier, elle conduit toujours un camion, mais maintenant, elle le fait à l’intérieur d’un site.

«J’utilise toujours ma classe 1, mais j’ai simplement décidé de travailler dans un centre de distribution où je déplace simplement des remorques», explique-t-elle.

