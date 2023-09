«Qui ne veut pas d’un plus gros pénis?»: un Montréalais a regretté d'avoir eu de douloureuses injections dans son pénis

Un Montréalais dont le pénis a été déformé par de douloureuses injections au Mexique afin d’en grossir la taille, met en garde contre les risques de ces interventions.

«Mon pénis ressemblait à un morceau de gingembre, je ne sais pas comment le décrire autrement [...] Je craignais qu’il ne retrouve jamais une forme normale», lance avec effroi Kevin* (nom fictif). S’il partage sa mésaventure sous le couvert de l’anonymat, en raison de la nature intime de l’incident, c’est pour éviter que d’autres hommes tombent dans le même panneau que lui.

Séjournant à Puerto Vallarta au Mexique en mai 2022, il a choisi d’avoir des injections de silicone liquide pour gonfler l’apparence de certains muscles. Un ami qui avait reçu les mêmes procédures lui a transmis le nom d’un médecin sur place.

Infections et embolies

Or, ces injections sont carrément interdites au Canada et aux États-Unis en raison des risques. La Food & Drug Administration (FDA), aux États-Unis, n’approuve aucun silicone injectable, ajoutant qu’il peut mener à des infections graves et des embolies, par exemple.

«J’aurais dû le savoir, convient aujourd’hui Kevin, âgé dans la trentaine. Mais qui ne veut pas d’un plus gros pénis?»

Il a ainsi reçu du silicone dans les fesses, les mollets et les pectoraux. D’abord satisfait des résultats, il s’est laissé convaincre quand le médecin lui a proposé d’en ajouter à son pénis pour en gonfler la circonférence, photos à l'appui, pour 3000$ américains. Il l’a vite regretté. «Il n’a utilisé aucun anesthésiant pour la douleur et il utilisait de gigantesques seringues. La douleur était atroce», souffle-t-il.

L’acide hyaluronique est le produit injectable de comblement le plus fréquemment commercialisé au Canada, cependant, il existe divers produits de piètre qualité, à faible coût, sur le marché. Au Mexique, Kevin n’a aucune idée de ce qu’il a reçu.

Difforme et douloureux

Et non seulement la douleur n’a jamais cessé, mais le résultat n’était pas non plus au rendez-vous. Son pénis était devenu difforme, gonflé par endroits de façon inégale.

«Ça faisait tellement mal que je ne pouvais même pas toucher à mon pénis. Le médecin me disait de le masser pour qu’il reprenne sa forme», se rappelle-t-il.

Puisqu’il gagne sa vie comme acteur dans l’industrie pornographique, il a dû annuler des tournages et dit avoir perdu beaucoup d’argent. C’est finalement une entreprise américaine, basée au Texas, qui a pu l’aider. Appelée PhalloFill, elle se spécialise dans l’injection d’acide hyaluronique.

Les injections reçues par Kevin, qui avaient formées des nodules, ont pu être dissoutes. Mais ce dernier a finalement dû payer trois fois le prix des premières injections au Mexique pour régler ses problèmes. Il a ensuite eu des injections de PhalloFill pour gonfler son pénis, qui a aujourd’hui retrouvé sa forme normale, mais en plus gros, se réjouit-il.

«Pourquoi se contenter d'être dans la moyenne?»: les injections pour grossir le pénis ont la cote

«Pourquoi se contenter d’être dans la moyenne?» lance le fondateur d’une entreprise américaine spécialisée dans les injections pour épaissir le pénis, qui considère ouvrir sous peu à Montréal.

Quelle est la taille moyenne du pénis? Publiée en 2015 dans le British Journal of Urology International, une analyse de 17 études incluant plus de 15 500 hommes a tiré la conclusion suivante : Longueur du pénis au repos : 9,16 cm (3,6 pouces) En érection : 13,12 cm (5,2 pouces) Circonférence du pénis au repos : 9,31 cm (3,7 pouces) En érection : 11,66 cm (4,6 pouces) Les mesures ont été prises de la base du pubis jusqu’au bout du gland Seulement 5 hommes sur 100 avaient un pénis dépassant les 16 cm (6,3 pouces) en érection. Un pénis de moins de 10 cm (4 pouces) en érection était tout aussi rare. Pour William Moore, il n’y a rien de mal ou de dysmorphique à s’inquiéter de la taille de son pénis et surtout, d’en vouloir un plus gros. Néanmoins, il a fondé tout un empire autour de cette insécurité. À Montréal? Il a ouvert sa première clinique PhalloFill en 2020 à Dallas au Texas. Depuis, PhalloFill est présent dans 12 autres grandes villes américaines et il promet une percée canadienne avec une ouverture dans les prochains mois à Montréal, avec un urologue d’ici. La technique de PhalloFill consiste à injecter de l’acide hyaluronique, le même remplissage dermique utilisé pour les lèvres par exemple, pour augmenter la circonférence d’un pénis. Selon la taille de l’organe, chaque traitement comporte de deux à trois injections de chaque côté du membre. Après de cinq à sept traitements, l’objectif est de donner d’un pouce à un pouce et demi de corpulence. Le pénis est aussi emballé dans un pansement spécial, qu’il garde secret, pour assurer une distribution égale du produit. Le traitement n’est pas permanent, mais à «long terme». Si les injections d’acide hyaluronique dans le visage ont une durée de vie de seulement quelques mois, M. Moore promet qu’elles durent quelques années dans le pénis, où il y a moins de drainage lymphatique. Un minimum de quatre injections coûtera autour de 3000 $ américains et 10 injections, pour un résultat optimal selon le site web, un peu plus de 6000 $ américains. «Quand un homme se lève le matin et qu’il voit son gros pénis dans le miroir, il a une meilleure journée. Les hommes se sentent mieux, ont plus confiance en eux et ont plus de succès», affirme-t-il sans ironie. Comme les femmes «Les moyennes, ça ne veut rien dire si tu penses que tu as un petit pénis», poursuit l’Américain. Depuis des années, des femmes voulant de plus gros seins optent pour les implants mammaires, pourquoi les hommes ne pourraient-ils pas faire pareil, plaide-t-il. Malgré la nouveauté, la demande est au rendez-vous, dit-il. Le bureau de Dallas compte deux injecteurs qui en font «chaque jour, tous les jours» et il a une liste d’attente pour former des médecins voulant ouvrir une clinique. Les risques des injections Les injections de silicone liquide sont interdites au Canada. Le remplissage dermique est permis et populaire, mais Santé Canada rapporte plusieurs effets indésirables signalés : Douleur

Contusions

Rougeur

Inflammation ou oedème

Nodules (petits bombements)

Abcès (plaies)

Infection

Décoloration ou hyperpigmentation de la peau

Réaction allergique L’agence note qu’un grand nombre de ces effets indésirables sont généralement temporaires, mais dans certains cas, ils peuvent persister plusieurs mois et nécessiter d'autres traitements ou chirurgies. Chirurgie esthétique : au tour des hommes POURSUIVEZ VOTRE LECTURE

