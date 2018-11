6 tout inclus quatre étoiles de qualité qui ne vont pas vous ruiner

Des vacances «quatre étoiles» sous le soleil des Caraïbes, avec des prix de départ entre 1000 et 1600 $, c’est possible, et pas seulement à Cuba! Voici six hôtels tout inclus offrant un remarquable rapport qualité-prix, pour des séjours reposants sans se ruiner.

1. Royal Decameron Cornwall Beach, Jamaïque

Gros coup de cœur pour cet hôtel 4 étoiles à taille humaine de Montego Bay, situé à cinq minutes de l’aéroport. Le tout inclus se cantonne en fait en un seul bâtiment de cinq étages, posté sur une belle petite plage à l’eau turquoise, très calme.

Les chambres, au nombre de 146, donnent toutes sur la mer et disposent chacune d’un petit balcon pour profiter des couchers de soleil. Le buffet principal propose des bons petits plats jamaïcains, dont le fameux poulet jerk épicé!

Les clients de l’hôtel ont également accès aux installations du tout inclus voisin, le Royal Decameron Montego Beach.

2. Melia Cayo Santa Maria, Cuba

Vous êtes à la recherche d’une longue plage de sable fin, à l’eau cristalline ? Ne cherchez plus, Cayo Santa Maria est fait pour vous. Ce petit îlot au nord de l’île de Cuba compte quelques hôtels, dont le Melia Cayo Santa Maria, avec 358 suites juniors avec vue sur la mer ou sur les jardins.

Ce 4 étoiles jouit d’une belle réputation grâce son personnel serviable et aimable. Il a fait l’objet de rénovations après le passage de l’ouragan Irma en septembre 2017. Seul bémol, la nourriture qui parfois manque un peu de variété.

3. Allegro Cozumel, Mexique

Située sur la magnifique île de Cozumel, au large de Playa del Carmen, l’Allegro Cozumel est un de ces petits bijoux d’hôtels tout inclus abordables, avec une plage à l’eau turquoise, propice d’ailleurs à la plongée en apnée.

L’hôtel, rénové en 2016 à hauteur de 8 millions de dollars, compte 305 chambres réparties dans 42 petits bungalows aux toits de palmes, disposant soit d’une terrasse, soit d’un balcon, le tout au cœur de beaux jardins tropicaux.

Côté nourriture, il ne faut pas s’attendre à de la grande gastronomie, cela reste un hôtel tout inclus quatre étoiles! Une valeur sûre, surtout pour les amateurs de plongée.

4. Be Live Collection Punta Cana, République dominicaine

Situé au cœur de Punta Cana, là où un récif corallien au large offre une eau turquoise, calme et peu profonde aux vacanciers, le Be Live Collection Punta Cana saura séduire les touristes par sa plage, en premier lieu, mais également par son excellent rapport qualité-prix.

Le complexe (4 étoiles) est de bonne taille, avec plus de 900 chambres, et offre ainsi un éventail de commodités (huit piscines, 11 restaurants et autant de bars) pour satisfaire aux besoins de tout le monde.

5. Iberostar Laguna Azul, Varadero, Cuba

La chaîne espagnole Iberostar est bien connue des amateurs de tout inclus. Le Laguna Azul, pour «lagon bleu», donne directement sur la longue plage de Varadero, reconnue comme étant l’une des plus belles au monde.

L’hôtel dispose de 814 chambres et suites, neuf bars, sept restaurants et six piscines, avec suffisamment de chaises longues pour que tout le monde puisse relaxer au soleil... ou à l’ombre! Encore une fois, la nourriture à Cuba peut parfois manquer d’un peu de saveur, mais l’industrie hôtelière ne cesse de s’améliorer sur ce point.

6. Occidental Caribe, Punta Cana, République dominicaine

Anciennement le Barcelo Punta Cana, l’Occidental Caribe, situé sur la plage d’Arena Gorda de Punta Cana, livre la marchandise : familles et amis passeront une belle semaine le long de cette belle plage de sable blanc.

Le tout inclus compte près de 800 chambres, sept restaurants (du choix, donc!), deux piscines, un parc pour les enfants et une animation tout au long de la journée. Pour des vacances avec un budget plus serré, c’est parfait.

