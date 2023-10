Lysandre Nadeau et Claude Bégin dévoilent un nouveau projet touchant

Les parents de Blaise ont le vent dans les voiles dans leurs projets respectifs, mais également comme couple et partenaires.

On a vu naître l'histoire d'amour devant nos yeux entre Lysandre Nadeau et Claude Bégin lors de la première saison de Big Brother Célébrités. Quelques mois plus tard, Lysandre annonçait à ses nombreux abonnés qu'elle était enceinte, créant une heureuse commotion dans sa communauté. Les premières heures de vie de l'enfant de Lysandre et Claude ont été difficiles, mais la famille se porte pour le mieux aujourd'hui et Blaise évolue à merveille.

Leur histoire, Lysandre et Claude ont désiré la compter à leur manière, tel qu'ils l'ont vécu à travers ce qu'ils savent le mieux faire ensemble: des projets créatifs. On apprenait au début du mois de septembre que le couple avait travaillé ensemble sur une histoire pour enfant, Le trésor de Blaise, illustré par l'artiste Jade Lachine.

Voilà que leur envie de laisser des traces de leurs débuts en tant que famille donne lieu à un autre projet tout aussi surprenant, soit une douce et lumineuse chanson, Ti bonhomme. Le public connaît bien les talents de Claude Bégin en la matière, mais Lysandre Nadeau participe aussi au chant de magnifique manière.

La chanson est complémentaire à l'album-jeunesse Le trésor de Blaise et Lysandre s'est confiée sur Instagram à propos de l'ajout de la chanson au projet.

En légende, Lysandre indique: «C’est en octobre 2022, sur le bord d’une piscine en Martinique, que nous écrivions une première ébauche de ce qu’allait devenir l’album jeunesse pour notre garçon. Il n’était alors qu’un tout petit fœtus de 5 mois dans mon bedon. On savait surtout qu’on voulait que ce soit personnel, que ce soit éducatif et que ça transmette un message d’ouverture. Que ça encourage nos tout-petits à découvrir d’eux-mêmes ce qui les anime, ce qui les rend uniques. Sans surprise, avec Claude comme co-parent et co-auteur, l’idée d’une chanson complémentaire a germé. Quelque chose de doux, destiné aux enfants, qui pourrait aussi être apprécié des parents. Il m’a guidée tout au long du processus avec douceur et patience. Que ce soit dans l’écriture des paroles ou dans l’interprétation. Évidemment, je n’avais jamais fait ça avant et j’ai une peur terrible de chanter depuis l’adolescence. Tranquillement, depuis un moment déjà, je défais un à un tous les patterns qui ne me servent plus... et mine de rien, de participer à cette chanson, ça représente une énorme étape dans mon évolution personnelle. En reconstruction de son identité, même à 28 ans. Pis c’est ça le message finalement, du livre, de la chanson. Pour notre Blaise. Cherche-toi partout, perds-toi des fois, trouve-toi ici et là, on sera toujours là, tout près.»

