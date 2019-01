À VOIR | New York fête l’arrivée de 2019

Le ciel de Times Square s'est embrasé des mille couleurs des feux d'artifice marquant le passage de New York à la nouvelle année 2019.

C'est dans le froid et sous la pluie que des milliers des Newyorkais ont célébré l'arrivée de la nouvelle année avec un gigantesque feu d'artifice et la traditionnelle descente de la boule lumineuse au carrefour emblématique de Times Square, seulement réchauffés par les performances de Christina Aguilera, Sting et Snoop Dogg.

Autour du périmètre névralgique, la sécurité était à son maximum. Des tireurs d'élite étaient postés sur le toit des gratte-ciels et 7000 policiers en uniforme étaient déployés sur le terrain: rien n'a été laissé au hasard pour sécuriser ce point de rendez-vous.