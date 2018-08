Gestionnaire et administrateur,

la voie royale pour devenir député

Les facultés de droit et les cabinets d’avocats ne sont plus le tremplin par excellence pour les aspirants politiciens québécois. En 2018, place aux gestionnaires et aux administrateurs. Ce sont eux qui sont les plus représentés dans les partis politiques, révèle notre analyse des candidatures en vue du scrutin d’octobre.

Pour cette troisième radiographie des candidats, Le Journal s’est intéressé à leur formation et à leur profession.

Les filières de la gestion, de l’administration, de l’économie et du commerce sont les plus représentées: on y retrouve 30% des candidats, tous partis confondus. Une même proportion de candidats occupent un poste de direction dans un organisme ou entreprise. Fait intéressant, on compte pratiquement autant de femmes que d’hommes dans cette catégorie d’emploi.

Les enseignants sont aussi très impliqués en politique. L’enseignement représente le deuxième métier le plus pratiqué jusqu’à présent chez les candidats (15%), suivi de ceux dans le domaine des communications (14,5%). Viennent ensuite les avocats et les notaires (11%).

Lutte contre le déficit

La popularité de la filière de la gestion dans les partis politiques ne serait pas étrangère au fait que des efforts ont dû être déployés ces 20 dernières années pour éliminer le déficit.

«La première voie royale était les études en droit, explique Thierry Giasson, professeur au Département de science politique de l'Université Laval. Puis, en 1995, est arrivé Lucien Bouchard, un avocat, qui a dû composer avec un déficit budgétaire astronomique.»

Pour assainir les finances publiques, il est allé chercher des gens du milieu des affaires, comme François Legault, un entrepreneur de la nouvelle génération du Québec inc., ou encore Richard Legendre, qui avait été directeur des Internationaux de tennis du Canada.

«Il y a toujours eu des gens qui avaient fait des études de gestion, chez les parlementaires, mais, cette fois, on est allé chercher des PDG, des gens qui avaient créé des entreprises, pour apporter leur expertise dans le contexte particulier d’élimination du déficit», souligne le professeur.

À partir de ce moment, le gestionnaire issu du privé a pris du galon. «On nous vante les compétences de gestionnaire de dirigeants d’entreprise comme si c’était la panacée. C’est la nouvelle voie royale», ajoute-t-il.

Chaque formation politique a toutefois sa couleur. Voici donc les portraits des quatre partis représentés à l’Assemblée nationale, dressés à partir des 423 candidatures annoncées en date du 22 août.