Radiographie

des candidats

Ces deux portraits s’affineront jusqu’à la fin de la période de mise en candidature, à la mi-septembre, grâce à nos pages web évolutives et grâce à des articles synthèses et des analyses publiés sur toutes nos plateformes.

D’abord, une «radiographie des candidats», un portrait statistique détaillé de celles et ceux qui sollicitent notre vote.

PORTRAIT D’ENSEMBLE DES CANDIDATS

Vers un nombre record de femmes

Plus de 45 % de toutes les candidatures à ce jour, pour l’élection du 1er octobre, sont féminines

Si la tendance se maintient, jamais il n’y aura eu, dans l’histoire du Québec, autant de candidates qu’au scrutin de 2018. Et le 1er octobre pourrait voir l’élection d’un nombre record de femmes.

C’est ce qui se dégage d’une compilation réalisée par notre Bureau d’enquête à partir des 377 candidatures sur 500 déjà annoncées par les quatre partis représentés à l’Assemblée nationale.

En date du 10 août, près d’un candidat sur deux (45 %) est une femme.

Puisque les partis ont jusqu’au 15 septembre pour boucler leur liste de candidats dans les 125 circonscriptions, le portrait général évoluera d’ici là.

Campagne paritaire

Les quatre partis se sont donné pour mission d’atteindre une «zone paritaire», c’est-à-dire au moins 40 % de candidates. À moins de deux mois du scrutin, la plupart sont en positon d’y parvenir.

Seul le Parti québécois est en retard, avec 37 % de candidates au moment d’écrire ces lignes. C’est d’ailleurs, pour le moment, le seul parti à ne pas avoir amélioré sa fiche par rapport au scrutin de 2014, lorsque la formation, alors dirigée par Pauline Marois, avait présenté la même proportion de femmes.

Si Québec solidaire mène le bal en matière de parité, le parti qui se définit comme féministe compte 53 % de candidates. Depuis 2007, il présente autant de femmes que d’hommes à chaque scrutin.

La remontée la plus spectaculaire a été effectuée par la CAQ, dont 48 % des candidats actuels sont des femmes. Lors des deux dernières campagnes, en 2012 et en 2014, le parti de François Legault n’avait réussi à recruter que 23 % et 21 % de candidates, ce qui faisait de lui le dernier de classe.

«La féminisation de la CAQ saute aux yeux», a réagi Manon Tremblay, auteure du livre 100 Questions about Women in Politics, qui paraîtra cet automne.

En 2014, M. Legault n’avait pas osé s’engager à nommer un gouvernement paritaire s’il prenait le pouvoir et avait déclaré que la compétence devait primer dans le choix des candidats.

Son changement de cap à cet égard semble lui profiter. «La dernière remontée de la CAQ dans les sondages montre que l’appui des femmes a rejoint celui des hommes, souligne Eric Montigny, professeur de science politique à l’Université Laval. Est-ce que c’est l’effort perçu de la CAQ de recruter davantage de femmes? C’est possible.»

Finalement, avec ses 42 % de candidates, le PLQ fait beaucoup mieux qu’en 2014, lorsqu’il n’en comptait que 28 %, mais il demeure pour l’instant troisième en la matière.

La CAQ avantagée?

En ce qui concerne l’atteinte de la parité dans les candidatures, la CAQ pourrait être avantagée, le parti étant le seul à ne pas tenir de course à l’investiture dans ses circonscriptions et tous les candidats étant choisis par le chef.

«Les études démontrent toujours que les investitures sont souvent déterminées par l’old boys’ network», souligne Mme Tremblay. Et en fin de compte, c’est la volonté du chef qui a le plus d’influence. D’ailleurs, Québec solidaire parvient à proposer la parité même avec des courses à l’investiture.

Pas sacrifiées

L’analyse des candidatures montre aussi que les femmes ne sont pas nécessairement envoyées à l’abattoir dans des circonscriptions qu’elles n’ont aucune chance de remporter.

C’est pourtant le sort qui est souvent réservé aux candidates lors des élections fédérales, selon une étude réalisée en 2012 par les universitaires Melanee Thomas, de l’Université de Calgary, et Marc André Bodet, de l’Université Laval.

Au Québec, cette théorie ne se vérifie pas. Seulement 36 % des candidats qui se présentent dans des circonscriptions perdues d’avance (le château fort d’un adversaire) sont des femmes.

Les candidatures féminines

2018

(10 août) 2014 2012 2008 2007 % 45% 30% 28% 31% 31% PLQ 42% 28% 38% 32% 35% PQ 37% 37% 27% 31% 33% CAQ/ADQ 48% 23% 22% 20% 22% QS 53% 50% 50% 53% 53%

La CAQ et le PLQ ont rejeté il y a quelques mois la proposition du Groupe femmes politiques et démocratie d’obliger tous les partis à respecter une zone paritaire dans les candidatures pour le scrutin de 2022.