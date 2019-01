Céréales: les bons choix et ceux qu'il faut éviter

Le déjeuner est souvent qualifié de repas le plus important de la journée, mais il est aussi celui auquel on a bien peu de temps à consacrer. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que bon nombre d’entre nous se tournent vers la solution des céréales, faciles à préparer et rapides à ingérer.

Certains choix s’avèrent nettement meilleurs que d’autres, avertit toutefois Clémence Lamarche, chargée de projets pour Protégez-Vous. Les chiffres sont clairs à cet égard: sur les 371 sortes de céréales à déjeuner dont la liste d’ingrédients a été scrutée à la loupe, seules 100 ont passé le test.

«On cherchait des céréales qui étaient riches en fibres, faibles en sucre, et qui ne contenaient pas d’édulcorants», a expliqué Mme Lamarche en entrevue au Québec Matin. Malheureusement, constate-t-on, le bon goût ne va pas nécessairement de pair avec une valeur nutritive intéressante.

Fortes en sucre

Par ailleurs, «les céréales qui s’adressent aux enfants, avec des couleurs vives, des dessins, tout ça, ont toutes échoué au test. Elles étaient toutes trop sucrées et ne contenaient pas assez de fibres».

Les Sugar-Crisp de Post et les MaltOMeal – une imitation des premières, en quelque sorte – figurent parmi les pires, avec leurs 30 grammes de sucre par portion, soit l’équivalent de huit cuillères à thé. «C’est trois fois la limite permise pour les produits recommandés : très, très sucré, donc à éviter, ou enfin, ne pas en faire une habitude», poursuit celle qui a pris part au dossier.

Faibles en protéines

Une des lacunes fréquemment observées dans les céréales concerne la teneur en protéines. «Si vous tenez à vos rôties, votre café, vos confitures, ajoutez un peu de fromage cottage ou de ricotta», suggère-t-elle.

D’autres pistes pour les matins pressés: un bol smoothie, un gruau qui se prépare la veille, un granola... Les noix, les produits laitiers ainsi que les légumineuses sont d’excellentes sources de protéines nourrissantes. Manger un œuf est aussi une excellente idée. «Augmenter la quantité de protéines qu’on ingère le matin, ça va vous permettre de durer jusqu’au dîner avant d’avoir une première fringale», explique Clémence Lamarche. D’autant plus qu’on n’a généralement pas tendance à privilégier la meilleure collation quand on est au bureau.

Protégez-Vous a établi une liste des 28 meilleurs choix, et il y en a «pour tous les goûts». Les Flocons de son de Menu Bleu, Choix du Président, s’y trouvent parce qu’ils sont riches en fibres, faibles en sucres et sans édulcorants. Même chose pour les Shredded Wheat de Post, dont «toutes les sortes se retrouvaient parmi les meilleurs choix».

On remarque également, après analyse, que la santé est tendance dans l’univers des céréales. Certains produits s’améliorent, comme les Froot Loops de Kellog’s, qui «contiennent moins de sucre qu’en 2011».

«Les fabricants semblent parfois conscientisés à l’idée d’améliorer leur recette», conclut Mme Lamarche, sur une note positive.

Le dossier complet se trouve dans le magazine «Protégez-Vous» qui sera disponible en magasin dès vendredi, et sur leur site web .