Des frais de 8,5 millions $ pour la Ville de Québec

Le G7 a coûté 8,48 millions $ à la Ville de Québec. Ces frais devraient être presque intégralement assumés par le gouvernement fédéral.

C’est ce que le chef du Service de police Robert Pigeon a indiqué aujourd'hui, en marge d’un comité plénier.

Les 8,48 millions $ correspondent essentiellement, soit à 73 %, aux salaires et avantages sociaux des policiers et des pompiers municipaux. «Sur ces 8,48 millions $, il y en a à peu près 350 000 $ qui sont à la charge de la Ville, puisque c’est des équipements qui sont remboursés à 50 %», a indiqué M. Pigeon.

Les détails de ces chiffres seront communiqués vendredi matin, lorsque le chef Pigeon fera le bilan de l’année policière 2018.

Dans un sommaire décisionnel rendu public jeudi, on apprend que la municipalité assumera une dépense non remboursable de 280 000 $ liée au G7. «Afin de réaliser sa mission, la Ville a dû procéder à l'acquisition d'équipements. Tous les achats ont été faits selon les règles du programme de remboursement fédéral. Pour l'acquisition de biens et services, tout ce qui est personnalisé (ex.: casques de contrôle de foule utilisés et identifiés) est remboursé à 100 % et tout le matériel non personnalisé (ex.: équipements informatiques) est remboursé à 50 %», y détaille-t-on.