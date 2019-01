Des producteurs laitiers au bout du rouleau

Des producteurs laitiers sont fatigués de perdre des acquis, la dernière goutte dans le vase étant le retrait du groupe «produits laitiers» du Guide alimentaire canadien.

Marie-Pier Vincent, une productrice laitière de 28 ans, se questionne sur l’avenir de sa ferme de 40 vaches, à Saint-Valérien-de-Milton, en Montérégie.

Elle est déçue que les produits laitiers ne soient plus un groupe alimentaire dans un brouillon du prochain Guide alimentaire canadien, qui doit être dévoilé officiellement en début d’année. Les produits laitiers se retrouvent plutôt fondus à travers la catégorie «aliments protéinés», aux côtés de la viande et des légumineuses.

«On a été attaqués de tous les côtés, par toutes les ententes commerciales. Et maintenant, sur la consommation intérieure. [...] On se questionne vraiment sur l’avenir de la ferme», a-t-elle dit, samedi.

Les producteurs laitiers ont en effet eu à défendre leurs intérêts à plusieurs reprises au cours des dernières années, entre autres avec le nouvel accord États-Unis-Mexique-Canada, signé le 30 novembre dernier. Cette entente a ouvert 3,59 % du marché du secteur laitier canadien aux producteurs américains.

Découragé ou fâché

Karine Moreau de la ferme Kajo, à Coaticook, en a aussi assez que les producteurs laitiers se retrouvent sur la sellette.

«On a déjà eu des années plus positives, on essaie de ne pas trop y penser, parce qu’on devient découragés ou fâchés quand on regarde cela», a-t-elle dit.

Il est possible selon elle que la demande pour le lait diminue après la refonte du guide, entre autres parce que les hôpitaux et les écoles s’y fient pour créer des menus équilibrés.

Le producteur Dominique Drapeau, de Sainte-Françoise-de-Lobitnière, dans la MRC de Bécancour, ne croit cependant pas que les habitudes vont changer du jour au lendemain.

«Je suis convaincu que les gens sont au fait de la qualité des produits laitiers. Je leur fais confiance là-dessus, mais c’est quand même une déception», a-t-il dit.

Pas indispensables

Les trois nutritionnistes contactés par l’Agence QMI considèrent que la fonte des produits laitiers dans «aliments protéinés» est une bonne idée.

«Ce n’est pas nécessaire de boire du lait ou de manger des produits laitiers à chaque jour, mais ce n’est pas un problème d’en manger non plus», a dit la nutritionniste Cynthia Marcotte, qui salue la simplification du guide.

Le nutritionniste Bernard Lavallée ne considère pas non plus que les produits laitiers soient essentiels à une bonne alimentation, même s’ils sont nourrissants.

«La réalité est qu’on peut se passer de produits laitiers et être en santé quand même. L’important est d’avoir une diversité alimentaire», a-t-il dit.

Les légumes crucifères comme le brocoli et le chou frisé contiennent du calcium, comme les amandes et le tofu par exemple.

Guide alimentaire canadien

Actuel (par jour, pour un adulte):

Légumes et fruits : 7 à 10 portions

Produits céréaliers : 6 à 8 portions

Lait et substituts : 2 ou 3 portions

Viandes et substituts : 2 ou 3 portions

Nouveau (version brouillon qui a coulé dans les médias):

3 groupes, sans nombre de portions

Les aliments à grains entiers

Les fruits et légumes

Les aliments protéinés