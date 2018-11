Espèce de grosse vache!

Les humains ont eu le géant Ferré, les bovidés ont maintenant leur vache géante.

L'animal est certainement le plus gros du genre en Australie et un des plus gigantesques à travers le monde.

La vache, nommée Knickers, mesure 194 centimètres et pèse plus d'une tonne et demie, rapporte l'agence de presse Reuters.

Âgé de 7 ans, l’animal a été sauvé de l’abattoir, puisqu’il était tout simplement trop gros pour y être admis!

Sa taille est comparable à l'ancienne vedette de la NBA Michael Jordan et son poids de 1400 kg est équivalent à celui d'une voiture Mini Cooper.

Ce n'est toutefois pas un record puisque, selon le livre Guinness des records, il existe en Italie une vache dont la taille est de 202 centimètres.