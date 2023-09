Gémeaux 2023: Voyez les plus beaux looks des vedettes québécoises sur le tapis rouge

C'est soir de fête pour les personnalités québécoises oeuvrant au petit écran. Le 38e gala des prix Gémeaux du 17 septembre 2023 souligne le travail effectué pour divertir et informer le public québécois au cours de la dernière année.

• À lire aussi: MTV Video Music Awards: Les looks les plus marquants du tapis rouge 2023

• À lire aussi: Les looks marquants de vedettes québécoises aux Gémeaux à travers les années

Acteurs et actrices, animateurs, animatrices, artisans sur le plateau et à la conception d'émissions, ils en font voir de toutes les couleurs aux téléspectateurs et ils sont réunis afin de célébrer la télévision québécoise et qui sait, peut-être gagner une statuette tant convoitée.

Sur place avant la cérémonie, plusieurs d'entre eux ont défilé sur le tapis rouge dans leurs plus beaux habits et ont sorti leur look de grands soirs.

Voici les artisans bien sapés pour les 38e prix Gémeaux.

Anne Dorval, Julie Le Breton, Xavier Dolan et Julianne Côté

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Florence Longpré et Pascal Cameron

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Rosalie Bonenfant et son amie

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Charles Lafortune et Sophie Prégent

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Guillaume Lambert

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Christine Beaulieu

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Marie-Lyne Joncas et Éric Robidoux

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Marilyse Bourke et son conjoint

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Félix-Antoine Tremblay

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Tom-Éliot Girard

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondin

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Sébastien Delorme et son accompagnatrice

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Maude Guérin

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Lou-Pascal Tremblay et Marina Bastarache

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Émilie Perreault

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Élyse Marquis et Alice Déry

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Ruba Ghazal et Hubert Proulx

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Rosalie Vaillancourt et Olivier Auger

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Naïla Louidort

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Lydia Bouchard

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Mel Charlot

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Anne-Élisabeth Bossé

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Madeleine Péloquin

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Arnaud Soly

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Michel Laperrière

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Sébastien Diaz

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Bianca Gervais

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Markantoine et Antoine Pilon

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Nathalie Coupal

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Katherine Levac

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Guy A. Lepage et Mélanie Campeau

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Sophie Nélisse

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Emmanuel Schwartz

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Debbie Lynch-White

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Catherine Trudeau

PAUL DUCHARME PHOTOGRAPHE

Antoine Bertrand

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Catherine-Anne Toupin

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Sophie Cadieux

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Mitsou Gélinas

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Simon Olivier Fecteux et son épouse

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Événement en cours: de nouvelles photos seront ajoutées au fil de la soirée.

À VOIR: Les 10 plus beaux looks mode de Vanessa Pilon

Les 10 plus beaux looks de Kim Lévesque-Lizotte