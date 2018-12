Incendies en Californie: au moins 9 G$ de dégâts

Les incendies qui ont ravagé la Californie en novembre, tuant 88 personnes et détruisant des milliers de maisons à Malibu et dans le nord de l'État, ont provoqué au moins 9 milliards de dollars de dégâts, selon des chiffres provisoires publiés mercredi par l'Autorité de régulation des assurances.

«Les feux de forêts dévastateurs de 2018 ont été les plus meurtriers et les plus coûteux de l'histoire de la Californie», et le bilan devrait encore s'alourdir au fur et à mesure que de nouvelles demandes d'indemnisation arrivent, souligne dans un communiqué le responsable de l'Autorité de régulation californienne, Dave Jones.

À ce jour, les assurances estiment les pertes à 9,05 milliards de dollars pour les feux de novembre («Camp Fire» au nord, «Woolsey Fire» et «Hill Fire» à Malibu et d'autres villes proches de Los Angeles), qui ont déjà suscité plus de 40 000 demandes d'indemnisation.

Au total, ces trois incendies ont touché plus de 100 000 hectares.

«Ce ne sont que les premiers chiffres que nous avons reçus des assureurs, nous allons en avoir d'autres» d'ici environ un mois, a précisé à l'AFP Nancy Kincaid, porte-parole de l'Autorité de régulation.

Selon elle, le record avait été établi l'an dernier, avec les incendies «Tubbs» et «Sonoma», dont les pertes ont été chiffrées à 10,4 milliards de dollars.

Mais les feux de 2018 «pourraient rapidement dépasser ce record, car nous avons aussi eu les incendies "Mendocino" et "Carr" plus tôt dans l'année, en juillet, et leur coût total dépasse le milliard de dollars», a précisé Mme Kincaid.

Dans le détail, les pertes pour l'incendie «Camp Fire», qui a presque rayé de la carte la petite ville de Paradise (20.000 habitants), se montent à quelque 7 milliards de dollars, dont 6,4 milliards pour les seules habitations détruites par les flammes.

Le coût pour les incendies qui ont touché Malibu et le comté de Ventura, dans le sud de la Californie, dépasse les 2 milliards, à plus de 95% pour les maisons brûlées.