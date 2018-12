«Jamais Pierre Fitzgibbon n’aurait signé un chèque en blanc» - François Legault

Le premier ministre François Legault a affirmé au micro de QUB radio mercredi que jamais le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, n’aurait «signé un chèque en blanc à Bombardier, sans aucune exigence de plancher d’emploi et aucune garantie sur l’ensemble de l’entreprise».

«On a juste investi dans la division en difficulté», a-t-il déploré sur les ondes de QUB radio durant son bilan de l’année 2018, en faisant référence au précédent gouvernement libéral qui avait injecté 1,3 milliard $ dans une société en commandite liée au programme de la C Series. Par la suite, Bombardier avait accepté de céder 50 % de la C Series à Airbus pour 0 $, celle-ci devenant alors le programme A220.

«On a vu Pierre Fitzgibbon aller embrasser la bague d’Alain Bellemare de Bombardier au lieu de lui demander de rendre des comptes, a rappelé l’animateur Benoît Dutrizac. M. Bellemare parle de faire le ménage quand il parle des travailleurs. Je trouve ça absolument indécent. Qu’est-ce qui nous dit que M. Fitzgibbon va en faire plus avec SNC-Lavalin qu’il en a fait avec Bombardier?»

M. Legault a assuré qu'en ce qui concerne l’avenir de SNC-Lavalin, le dossier serait géré beaucoup plus étroitement par son gouvernement.

Le premier ministre a répété que son objectif premier était de créer de la richesse. «Les salaires de SNC-Lavalin sont très élevés. Je veux être certain que si on met un dollar on va en récupérer au moins deux via le ministère des Finances par les impôts qui vont être payés en surplus parce que le salaire moyen est plus élevé dans ce genre d’entreprises», a indiqué M. Legault.

Il a ajouté que le dossier SNC-Lavalin était suivi de très près. «On fera tout ce qu’il est possible d’être fait pour que l’actionnariat soit québécois, qu’on soit capable de garder le siège social et les emplois payants. Ce dont on a besoin au Québec, ce n’est pas de créer des emplois, c’est de créer des emplois payants. C’est comme ça qu’on va se débarrasser de la péréquation avec le reste du Canada. On ne fera aucune entente où l’on donne tout et qu’on n’obtient rien en échange», a indiqué le premier ministre.

Le ministre Pierre Fitzgibbon avait, contrairement à son chef, laissé entendre le mois dernier qu’il voyait d’un bon oeil la prise de contrôle de la C Series par Airbus.

«J’ai pu discuter avec le président d’Airbus, et lui, il est convaincu que le A220 est un avion qui va performer. Moi, je ne suis pas un expert en aviation, mais je suis drôlement content de voir Airbus aux commandes de l’avion», avait indiqué le ministre caquiste le 7 novembre dernier.

Alors qu’il était à la tête du deuxième groupe d’opposition, François Legault avait dénoncé la transaction avec Airbus. «La mainmise d’Airbus sur la Série C de Bombardier, c’est un jour triste pour le Québec», avait-il alors déclaré, rappelant son désaccord avec l’investissement de 1,3 milliard $ du gouvernement Couillard dans le programme de la C Series.