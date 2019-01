Alors que le gouvernement de François Legault a souligné ses 100 jours au pouvoir, mercredi, Richard Martineau n’a pas apprécié la réaction du Parti libéral du Québec.

«Je me garderais une petite gêne si j’étais Pierre Arcand», a lancé le chroniqueur, jeudi, au «Québec Matin».

C’est que le chef intérimaire du PLQ a lancé hier une flèche à la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, qui a déclaré que la Coalition avenir Québec gouvernait pour «le monde ben ordinaire».

«Une fois qu’on est au pouvoir, on doit gouverner non pas pour les banlieusards ou certains groupes particuliers, on doit gouverner pour l’ensemble de la population», a réagi M. Arcand sur Twitter.

«S’il y a un parti qui a gouverné pour sa bande, c’est le Parti libéral, un parti totalement déconnecté de la majorité francophone», a soutenu le chroniqueur.

Richard Martineau a tenu à féliciter le premier ministre Legault pour son travail pendant ses 100 premiers jours de mandat.

«Ce n’est pas parfait, les 100 jours. Mais François Legault, il a un pif. Il est en contact avec la majorité francophone du Québec, alors que le PLQ était totalement déconnecté», a conclu le chroniqueur.