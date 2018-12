La livraison des colis est «imprévisible»

Postes Canada a avisé la population qu'elle ne peut garantir les livraisons de colis avant les Fêtes. Recevrez-vous à temps le paquet que vous attendez pour Noël?

La société d'État dit qu'elle a de la difficulté à rattraper les retards engendrés par le mouvement de grève tournante et les barrages illégaux à certaines de ses installations depuis l'entrée en vigueur de la loi spéciale.

Postes Canada affirme qu'elle fait face actuellement à une accumulation de 6 millions de colis à travers le pays, mais affirme que les livraisons vont bon train.

«On est en plein milieu dans notre plan du temps des Fêtes. On a plus d'employés qui sont en train d'aider avec les livraisons. On a plus de véhicules sur les routes et on livre aussi la fin de semaine», explique Aurélie Walsh, porte-parole de Postes Canada.

Questionnée par Pierre Bruneau à savoir si la population devait se trouver un plan B, elle répond que la situation «imprévisible». «J'ai commandé un colis de Montréal qui est déjà arrivé à Ottawa, mais j'ai un autre colis que j'attends depuis deux semaines», exemplifie-t-elle.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi spéciale, Postes Canada a recommencé à accepter les colis internationaux, mais Mme Walsh conseille de bien suivre le parcours du paquet.

Les lettres postées risquent également d'arriver plus rapidement que les colis puisqu'il s'agit de procédés de traitement différents. «Ceux qui veulent envoyer des lettres au père Noël, c'est le temps de le faire tout de suite», ajoute Mme Walsh.