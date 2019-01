Le froid extrême complique la situation à Saguenay

Avec le froid extrême prévu au cours des prochaines heures, des mesures exceptionnelles sont mises en place à Saguenay pour éviter que des sans-abri passent la nuit dehors.

La Maison d’accueil pour sans-abri de l'arrondissement de Chicoutimi est déjà au maximum de sa capacité. Ses 30 lits, dont cinq de débordement, sont occupés depuis un bon moment.

«Moi, je suis à la maison des sans-abri. C’est plein. La nuit dernière, j’ai dormi sur un divan. Mais on est super bien. On a de la nourriture en masse», a commenté Jonathan Plourde.

Des mesures exceptionnelles seront donc mises en place. S’il le faut, toutes les pièces de la maison seront utilisées pour accueillir les gens qui n'ont pas de toit.

«On va faire de la place. Ça ne sera peut-être pas de la place très confortable, mais au moins on va passer la nuit au chaud, a indiqué mercredi le directeur général de la Maison d’accueil pour sans-abri, Michel Saint-Gelais. Quand la vie peut être menacée, nos mesures de sécurité sont plus élastiques pour s’assurer que personne ne passe la nuit dehors. Car les ressources n’existent pas à part nous.»

Si, malgré tout, l’espace devient insuffisant, les responsables de la maison d’accueil n’auront d’autre choix que de proposer aux sans-abri des solutions alternatives, qui sont loin d’être idéales.

«Il y a la salle d’attente de l’urgence où on peut être incognito et rester au chaud toute la nuit. Sinon, on essaie de payer un café pour qu’ils aillent au McDonald's jusqu’au lendemain. Dans les situations exceptionnelles, c’est ce qu’on peut proposer», a ajouté M. Saint-Gelais.

Les policiers de Saguenay seront aussi particulièrement aux aguets dans les prochaines heures. S’ils voient un sans-abri à l’extérieur dans une situation précaire, ils s’assureront de le prendre en charge et de lui trouver un refuge.

Si ce n’est pas possible, la police pourra exceptionnellement lui offrir une place en cellule pour la nuit.