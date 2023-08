Les 10 meilleurs comptoirs de «Bubble Tea» à découvrir à Québec

La folie des thés aux perles est loin de s’estomper. Cet été, on aime particulièrement se rafraîchir avec ses bulles de tapioca ou encore celles aux fruits qui éclatent en bouche.

Le bubble tea s'est imposé comme boisson rafraîchissante particulièrement agréable à déguster avec les mille possibilités de combinaisons. Plusieurs boutiques ont décidé de se spécialiser dans cette boisson, pour une parfaite pause lors de nos balades à travers la ville.

Voici les adresses à découvrir pour un délicieux bubble tea à Québec.

Vous serez enchanté (!) à chaque visite dans ce commerce à thé aux perles. Le menu est alléchant, avec des spécialités régulières et hivernales, des budo (thés avec tapioca à la cassonade), des thés au lait de vache ou de soya et des thés d’une fraîcheur inégalée. On trouve plusieurs saveurs traditionnelles et même un budo à l’érable, question de bien célébrer le trésor de Québec.

6, côte de la Fabrique, Québec

Le commerce a récemment ouvert ses portes sur la rue Saint-Jean au grand bonheur de nos papilles. Une variété de thés au lait et de thés frais, avec lesquels faire des combinaisons éclatantes ou plus traditionnelles. Le comptoir présente une variété de fruits frais, dont la mangue, évidemment! Il est aussi tentant de déguster le bubble tea avec une de leurs trois saveurs de banh mi, sandwich vietnamien traditionnel. Coup de cœur aussi pour le propriétaire sympathique!

1060, rue Saint-Jean, Québec

Les saveurs du bar à thés Kim Boba de Beauport sont vraiment originales, il y a même un thé à l'avocat! Choisissez vos arômes et vos garnitures pour une comnbinaison rafraichissante qui sortira de l'ordinaire. Accompagnez votré thé d'une de leurs soupes spécialités, elles sont goûteuses à souhait!

2821 avenue St-David, Québec

Le Café Pékoe est déjà une destination bien connue à Québec pour son environnement sympathique et sa terrasse estivale où il fait bon se détendre. Depuis quelques années, l'établissement a ajouté à son choix de boissons signature des bubble tea aux saveurs uniques, comme Tiramisu et Orange sanguine. Des versions thé vert avec possibilité de saveur surette ainsi que thé noir et lait sont disponibles. Ajoutez des tapiocas, des bulles fusion ou encore de l’aloe vera pour une pause rafraîchissante dans votre journée.

433, rue Saint-Joseph E., Québec

Presotea se présente comme mettant l’accent sur la fraîcheur et s’assurant de «vous offrir un thé qui est sain et bénéfique pour votre santé», et c'est vrai. Ses thés sont frais, authentiques et originaux. Des frappés aux latte, vous trouverez celui qui vous rafraîchira. On vous conseille d’essayer ceux avec mousse au fromage, offerts en plusieurs saveurs, ainsi que la collection japonaise!

1054, rue Saint-Jean, Québec

Originaire du centre-ville de Lévis, Monsieur Bubble à l’univers coloré continue son expansion. Après une deuxième succursale située à Saint-Nicolas, un Monsieur Bubble ouvre ses portes sur la route de l’Église, à Sainte-Foy. Les saveurs vont de fruité à latte, avec la possibilité aussi de bulles dans votre mocha ou votre café dalgona. Pour l’ultime moment sucré, complétez votre bubble tea avec une gaufre sucrée ou une coupe glacée.

5169b, boulevard Guillaume-Couture, Lévis – 1855, route des Rivières, Saint-Nicolas – 1011, route de l'Église, Québec

Bubble Thé Limoilou offre des thés aux bulles fusion rafraîchissants. Les saveurs fruitées sont plutôt classiques et c’est ce qui plaît. Certains auront leurs choix de prédilection, d’autres seront plus aventuriers et essayeront de nouvelles combinaisons de saveurs à chaque visite. Disponible à deux adresses, dont La Diperie!

1806, chemin de la Canardière, Québec – 1068, 3e Avenue, Québec

Les potions chez Frank N Tea sont offertes en version crémeuse, caféinée, avec matcha, thé, sur, soda, avec sirop taïwanais et même sous forme de limonade. Les saveurs de bobba sont multiples et on peut créer une combinaison différente et éclatante à chacune des visites dans ce lieu au décor instagrammable et disjoncté.

8930, boulevard Henri-Bourassa, Québec

Les bubble tea du Fanamanga sont uniques par les mélanges de saveurs qui y sont créés. Citron-fruit de la passion, fraise-cerise-grenadine, raisin-pomme verte, fraise-coco et taro-pêche ne sont que quelques exemples surprenants et débordants de saveur. Parfaitement rafraîchissant, à accompagner de leurs autres spécialités gourmandes asiatiques.

650, rue Saint-Joseph E., Québec

Smoothies et thés au lait se côtoient à ce comptoir du Vieux-Québec. Sous des airs de desserts frais et décadents, des boissons avec perles de tapioca ou bulles fusion qui vous surprendront. Vous pouvez ajouter des bulles à vos cafés glacés, thés glacés fruités et latte, et bien plus.

48, Côte de la Fabrique, Québec

