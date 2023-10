Voici tous les plus beaux costumes d'Halloween des célébrités de 2023

La fête de l'épouvante a été célébrée par les vedettes d'ici et d'ailleurs au fil de la fin de semaine, revêtant des costumes loufoques et originaux.

• À lire aussi: 12 balados de «true crime» à écouter pour des frissons assurés

• À lire aussi: 21 idées de costumes d’Halloween faciles à réaliser si vous êtes à la dernière minute

Jeune, l'Halloween est le moment magique dans l'année où on passe de maison en maison pour la récolte de bonbons. En vieillissant, l'Halloween devient un prétexte pour faire la fête et laisser aller sa créativité dans l'élaboration de costumes éclatés. Chez les vedettes d'ici et à l'international, l'Halloween, c'est du sérieux. Voyez celles et ceux qui ont mis le paquet pour leurs différents partys et ceux qui ont eu les mêmes idées!

Voici tous les costumes marquants des vedettes en 2023:

Au Québec

Alicia Moffet et Frédérick Robichaud en cirque de l'étrange

Mylia Corbeil-Gauvreau et Arjuna Boucher en capitaine et en nymphe de la mer

Instagram / Milya Corbeil-Gauvreau

Vanessa Duchel en Wednesday Addams et en Nick Beroff de 19-2

Hugo Brochu en squelette

Karl Hardy en Kris Jenner

Dans la catégorie spéciale «Hailey et Justin Bieber»: Karine St-Michel et Jordan Boulet-Viau...

... Emy Lalune et Ali Bensaud... (On peut également voir dans ce carrousel: Marie Gagné en Eminem, Adam Deragon en Neo et bien plus)

... Et Laura-Gabriel Peyramaure et son amoureux Tristan. Qui le porte le mieux?

Raphaël Tremblay en Kickass

Naadei Lyonnais en Gwen Stefani à l'époque du groupe No Doubt

Julie Munger en Christina Aguilera dans le clip Moulin Rouge

... et en panthère rose

Cynthia Dulude en Barbie de deux façons, Ron Weasley, Ursula, Monstre, Wednesday, Zombie... et deux surprises à la fin: Cath «Peach» en nymphe et Zoé Duval en Gollum. Impressionant!

Shanti Corbeil-Gauvreau en Marie Antoinette

Amélie Henry en Joker...

... puis en Harley Quinn

Marianne Plaisance et sa version de Barbie

Florence Belzile, Clodelle et leurs amies en «glow ticks team»

Sarah Ostiguy en Mia Thermopolis du film Journal d'une princesse

Sophia-Rose Labbé en Raiponce

Ophélia Nagar ensanglantée

Brendan Mikan en Día de Muertos

Florence Lavoie en mi-Joker, mi-Harley Quinn

Tom-Éliot Girard en zombie

Shanie Blais en Titi

Rosalie Lessard en jumelle possédée

Rosalie Vaillancourt en personnage de Pascal St-Cyr dans STAT

Rémi Desgagné en personnage de Saw

Audrey-Anne Séguin en personnage de Rocky Horror Picture Show

Jennifer Nogue en Spider-Woman

À l'international

Hailey Bieber en personnages de Film de peur...

... et en Pebbles des Pierrafeu

Charli D'Amelio en Blanche-Neige...

... puis en Roméo et Juliette avec Landon Barker

Billie Eilish en personnage de Cat Ballou, un hommage à Jane Fonda

Alix Earle en Madonna

Kendall Jenner en Marilyn Monroe

Camila Mendes en femme chat, Madelaine Petsch en Poison Ivy et Lili Reinhart en Harley Quinn, toutes de Gotham City

Camila Mendes et son copain en Mario et Luigi

Ice Spice en Betty Boop

Megan Thee Stallion en fleur de Alice au Pays des merveilles

Avani en Sailor Mars

Dixie D'Amelio en reine de coeur...

... et en femme chat

Joey King en Madman Mundt

Barbara Palvin en Arwen

Demi Lovato en Blanche-Neige

Halle Bailey et son copain en Janet Jackson et Tupac

Lizzo en Tina Turner

Ashley Benson en tueuse de vampires

James Charles en Hannah Montana

Revenez nous voir: la liste sera modifiée selon les looks des célébrités!

À VOIR: Ceci n'est pas un tutoriel beauté - La vraie histoire des bonbons d'Halloween empoisonnés