La nouvelle marquise visible l'été prochain

Les usagers de la Plaza Saint-Hubert, qui est présentement en chantier, pourront voir la nouvelle marquise à partir de l’été prochain entre les rues Jean-Talon et Saint-Zotique.

Montréal a accordé un contrat de 18 millions $ à l’entreprise Eurovia Québec Grands Projets inc. pour sa fabrication et son installation.

«La nouvelle marquise sera plus moderne, plus légère et claire, ce qui contribuera à améliorer l’expérience des visiteurs qui pourront profiter d’une Plaza Saint-Hubert plus verte, confortable et conviviale», a indiqué le responsable des infrastructures au comité exécutif, Sylvain Ouellet, par communiqué.

L’installation aura donc lieu à l’été 2019 entre les rues Jean-Talon et Saint-Zotique, soit à la fin de l'ensemble des travaux prévus pour cette partie de la Plaza. La marquise sera aménagée à l’été 2020 pour le tronçon entre Saint-Zotique et Bellechasse.

Cette nouvelle marquise pourra supporter jusqu’à cinq mètres de neige et sera seulement inclinée de 2 %, avait annoncé l’administration de la mairesse Valérie Plante l’hiver dernier.