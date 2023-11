Plusieurs personnalités publiques s’allient pour dénoncer ce site controversé

Le site à potins QC Scoop est dans l'eau chaude après un article sur Rafaëlle Roy. Plusieurs influenceurs et vedettes québécoises demandent la fermeture de la page.

Lundi 6 novembre, QC Scoop, site à potins couvrant les actualités du showbizz québécois, a publié puis retiré un article concernant la chanteuse Rafaëlle Roy séjournant à l'hôpital. À la suite d'une publication Instagram de Rafaëlle dénonçant l'article et les pratiques de QC Scoop, ceux-ci se sont ravisés et ont publié leurs excuses à la maman et chanteuse.

Toutefois, cet article et intrusion dans l'intimité de Rafaëlle a été la goutte de trop pour le blogue qui a déjà plusieurs controverses à son actif concernant des influenceurs. C'est pourquoi l'histoire prend une ampleur telle que ceux-ci demandent le boycottage de QC Scoop.

Tour à tour, les influenceurs s'expriment avec colère concernant Simon Wadell et son équipe par l'entremise de stories Instagram. Plusieurs personnalités ont repartagé la publication de Rafaëlle en solidarité avec l'artiste, et certains se sont exprimés selon leur propre expérience avec le site à potins. Depuis mardi matin, une pétition a même été lancée par le musicien proche de Rafaëlle, Guillaume Fuso.

Voici tous ceux qui se sont prononcés à la lumière de la situation.

Alicia Moffet

Pascale de Blois

Guillaume Fuso

Vanessa Duchel

Zoé Duval

Cassandra Bouchard

Noémie Bannes

Alanis Désilets

Alexane Pelletier

Marie Gagné

Shanie Blais

Emy Lalune

P.O Beaudoin

Victoria Charlton

Claudie Mercier

Sous la publication Instagram parue lundi soir sur le compte de Rafaëlle, plus de personnalités publiques ont montré leur appui à la jeune femme.

L'agence Haute Influence a indiqué dans un communiqué de presse également partagé sur ses réseaux sociaux qu'elle mettait fin à sa représentation de QC Scoop.

Cet article sera mis à jour selon l'évolution de la situation.

