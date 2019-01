Projet Royalmount: un «temps d’arrêt» recommandé

Le promoteur du Royalmount devrait prendre un «temps d’arrêt» pour redéfinir son projet pour qu’il réponde adéquatement aux besoins des Montréalais, sans quoi la Ville devrait passer par la voie légale pour «imposer la suspension du projet dans sa forme actuelle».

C’est du moins la première de 15 recommandations formulées à la suite de la Consultation publique sur les impacts du projet Royalmount, ce méga centre commercial et de divertissement qui devrait voir le jour à l’intersection des autoroutes 15 et 40.

Pendant ce temps d’arrêt, la Ville de Montréal, l’agglomération, les arrondissements limitrophes du projet ainsi que les villes de Mont-Royal et Côte-Saint-Luc devraient prendre le temps de planifier le développement du secteur Namur/de la Savane avec tous les autres organismes publics impliqués, poursuit la Commission.

Les recommandations ont été adoptées jeudi soir à l’hôtel de ville de Montréal par la Commission sur le développement économique urbain et l’habitation, et sont loin de donner un feu vert au projet.

Le promoteur Carbonleo s’est dit ouvert à la concertation et à la bonification de son projet, mais a précisé qu’un temps d’arrêt ne lui semblait pas nécessaire puisqu’il respecte «toutes les lois, tous les règlements et la planification en vigueur».

Demandes spécifiques

En plus du temps d’arrêt demandé, plusieurs demandes plus spécifiques ont été formulées au promoteur.

La Commission recommande que celui-ci réduise «de manière substantielle le nombre de cases de stationnement du projet Royalmount» et qu’il réalise avec la Ville de Mont-Royal une étude de faisabilité pour intégrer la géothermie et d’autres énergies renouvelables au projet.

La Commission est favorable à un volet habitation, et demande dans ce cas la réalisation d’un plan de gestion de la qualité de l’air et du bruit, qu’on réserve des terrains appropriés pour des écoles et des espaces verts et que le secteur résidentiel comporte du logement social, abordable et familial.

Transport

La congestion routière déjà très présente dans le secteur qui accueillera le Royalmount a fréquemment été soulevée parmi les préoccupations tout au long de la consultation publique.

Dans ses recommandations, la Commission souhaite que le ministère des Transports examine et statue rapidement sur les mesures de mitigation proposées par le promoteur, puis que le ministère mène des travaux concertés avec la Ville et l’agglomération pour assurer le développement de nouveaux modes de transport actifs et collectifs dans le secteur.

Elle souhaite aussi qu’un nouvel outil fiscal permette d’investir une partie des nouveaux revenus de taxation de Mont-Royal et de l’agglomération qui seront générés par ce développement dans le développement du transport collectif dans ce secteur.