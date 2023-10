QuoiFaire: 14 choses à faire ce week-end à Montréal : 20 au 22 octobre

En fin de semaine, place aux activités!

Pour les bons plans à ne pas manquer en fin de semaine, Silo 57 s’occupe de tout!

Voici 14 idées d’activités «pas plates» pour occuper votre fin de semaine.

1. Aller cueillir des pommes

Direction les vergers en fin de semaine! Voici quelques idées près de Montréal:

2. Aller essayer l'omakase du Bar OTTO

Cette semaine, l'omakase de ce resto du sud-ouest propose un plat de truite et les fameux sashimi du chef. MIAM !

Vaut mieux réserver.

2695, rue Notre Dame O, Montréal

3. Vivre l'expérience immersive «sexu» du Centre PHI

Pour vivre une expérience hors du commun, misez sur cette nouvelle exposition du Centre PHI qui explore les liens entre sexualités et technologies.

En savoir plus

4. Se payer une sortie au ballet

Du 19 au 28 octobre 2023, le ballet s'empare de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts dans le cadre du spectacle La Dame aux Camélias. Ce ballet néoclassique du chorégraphe Peter Quanz est gâté par la musique de l'orchestre des Grands Ballets Canadiens. Inspirée du roman d'Alexandre Dumas fils, l'histoire brosse le portrait d'une héroïne à la grandeur d'âme exemplaire. Peter Quanz reprend l’essentiel du roman et conçoit un ballet en deux actes dont le récit se déploie à travers quatre tableaux : L’Amour, Le Sacrifice, L'Abîme et Le Trépas.

Achetez des billets ici

Pour sa 13e édition, l’organisation de l’événement invite les professionnels comme les amoureux et curieux du vin, des spiritueux et cocktails à déguster quelque 1500 produits provenant des quatre coins du monde. Ce sera l’occasion tout indiquée pour rencontrer les producteurs qui se cachent derrière vos produits favoris.

En savoir plus

6. Aller voir un film au cinéma Beaubien

On vous encourage d'attraper les films La Légende du Papillon, SOLO, Testament, Les Hommes de ma Mère, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant et Simple comme Sylvain.

Voyez nos entrevues avec les acteurs qui sont à l'affiche:

7. Manger des ramens dans le cadre du Ramen Ramen Fes

RAMEN RAMEN 2023, la 2ème édition de cette célébration du plat emblématique de nouilles japonaises se tient du lundi 9 au dimanche 22 octobre 2023 à Montréal. Le but de cet événement est de proposer une expérience excitante aux passionné.e.s de ramen, qui auront l'occasion de célébrer ce plat culte pendant deux semaines.

Voyez les 21 restaurants participants ici

8. Se mettre dans l'ambiance pour l'Halloween

L'équipe de Silo 57 vous propose 13 activités trippantes pour célébrer l'Halloween cette année et 7 activités idéales pour les personnes qui ont la trouille.

Ce tout nouveau spa secret du Plateau-Mont-Royal vous offre la parfaite excuse pour profiter d’un moment de détente en plein cœur de la métropole.

Trouvez tout ce qu’il faut savoir ici!

Et tester les meilleurs à Montréal. Voici la liste.

Passez dans la nouvelle boutique de BKIND ce week-end pour mettre la main sur un paquet de produits au rabais. Une fois dans le Mile-End, fouinez dans les boutiques de la rue Saint-Laurent, passez au café Alphabet, attrapez un beigne au Bernie Beigne et terminez l'après-midi à la librairie Drawn & Quartely.

12. Essayer les boissons saisonnières du Paquebot

Courtoisie

L’équipe du populaire café de Montréal (et de Gaspé) a usé d’énormément de créativité afin d’offrir des boissons qui sont loin du fameux «Pumpkin Spice Latté». On comprend maintenant pourquoi il s'agit d'une adresse chouchou d'Anne-Élisabeth Bossé!

Voyez les boissons offertes ici.

13. Piquer des vêtements à Sophie Nélisse et Livia Martin

Livia Martin organise une énorme vente de placard ce week-end et on pourra y voir de tout. Vêtements, chaussures et accessoires pour tous les genres seront au rendez-vous. Des stylistes de chez SSENSE seront de la partie, dont Gabriella Viero, nom que l’on reconnaît puisqu’elle a habillé l’animateur Olivier Dion lors de son séjour à l’île de l’amour.

22 octobre 2023 de 11h à 17h

2171 rue Beaudry (près de la station de métro Sherbrooke)

En savoir plus

14. Boire un verre sur une terrasse chauffée

La saison des terrasses s'étire avec les fameuses «terrasses d'automne». On s'entend que de savourer un verre de vin ou un cocktail sur une terrasse avec son gros foulard... c’est le bonheur ultime! À Montréal, les frileux n’ont qu’à bien se tenir, car plusieurs établissements tiennent des terrasses chauffées pour aller puiser un maximum de réconfort lors de votre prochain 5 à 7.

Retrouvez 14 terrasses chauffées à Montréal ici.

