Selena Gomez en met plein la vue avec ses looks flamboyants à la Paris Fashion Week

La chanteuse qui faisait parler d’elle en étant le sujet de controverses amicales dans la dernière année a cloué le bec à de nombreuses personnes en foulant les rues de Paris dans ses plus beaux habits.

Si la belle brunette faisait couler de l’encre dans les médias dernièrement, elle a plutôt su attirer l’attention sur ses tenues à la fois élégantes et sexy dans la Ville Lumière.

Son passage à Paris ne s’est pas fait sans bruit. En effet, Selena a osé des looks très chics capturés par les paparazzis.

Dès son arrivée à l’hôtel, elle a immortalisé dans un miroir sa tenue de soirée au décolleté plongeant.

Celle-ci a déboutonné sa robe-chemise blanche ajustée et a couronné l’ensemble simpliste d’une touche rebelle: des bottes cuissardes en cuir verni.

La star s’est également révélée telle une jeune professionnelle dans un ensemble très classe. Veston et pantacourt gris couvraient sa chemise en satin bleu ciel.

Ce rappel de couleur était à ses pieds dans de sublimes sandales bleues à talons. Selena a adopté la tendance sexy du boxer apparent grâce au sous-vêtement bleu qui dépassait de son pantalon.

Pour la mise en beauté, l’artiste maquilleuse Avia Solomon, connue sous le nom de «Vivis Makeup», y est allée d’un maquillage nude en faisant ressortir son teint de pêche et a opté pour un smokey eye léger.

L’actrice qu’on retrouve dans la série Only Murders in the Building s’est amusée aux côtés de sa très bonne amie, Nicola Peltz Beckham. On ne peut passer sous silence leur peau de porcelaine!

Dans un esprit de fête, Selena a sorti les gros canons, vêtue d’une robe à col montant qui ne pouvait passer inaperçue. Dans cette longue robe moulante à imprimé animalier de léopard, tout y était pour que les regards se tournent vers elle.

Cette dernière avait de la suite dans les idées, se présentant dans un autre look signé à imprimé animalier. Haut froncé blanc du même coloris que sa chemise et jupe courte en denim, ses longues jambes ont été recouvertes de bottes cuissardes à peau de serpent.

Selena n’avait pas dit son dernier mot. Gracieuse comme pas une, elle est sortie toute de noir vêtue. Pantalons noirs amples, ceinture massive à la taille, corset et veston crop top, elle a charmé tous ses fans dans cette tenue.

Digne d’une véritable bombe, la jeune femme a osé un style affriolant. Comme son corset était très ajusté, sa poitrine a été mise à l’honneur.

Le look glam a été exécuté de main de maître en créant des yeux de biche aux teintes bleutées et scintillantes. Ligneur au coin interne et externe de la paupière puis dans la muqueuse, son regard était plus perçant que jamais!

Ensuite, les bottes cuissardes ont fait leur retour, mais dans un tout autre ensemble. Arborant une minirobe noire moulante à manches longues, la vedette était hyper distinguée.

La cerise sur le gâteau? Selena s’est révélée tel un chou dans un look plus-que-parfait. Celle-ci déambulait fièrement dans Paris avec sa création du célèbre designer français Jacquemus.

Cette robe à points surdimensionnés de la collection «Le Chouchou» lui conférait un maximum de volume. Un sans faute!

Ravissante comme toujours, Selena a choisi une tenue de soirée étincelante dans une robe noire rikiki aux allures disco.

Pour le look beauté, la romance était de mise à Paris! Ses paupières, ses joues ainsi que ses lèvres étaient ornées de rouge, incarnant parfaitement l’esthétique tomato girl. Son chignon léché et tressé lui allait à ravir.

Sans contredit, tous styles vestimentaires confondus sont magnifiques sur Selena Gomez!

