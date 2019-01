Spectaculaires sculptures de glace en Chine

Le 35e festival international de sculptures de glace de Harbin, au nord-est de la Chine, s’est ouvert officiellement samedi.

Pas moins de 120 000 mètres carrés de glace et 110 000 mètres de neige ont été sculptés par des milliers d’artistes. Des cathédrales et des palais font plus de dix mètres de haut.

AFP

Des centaines et des centaines de bonshommes de neige ont également été créés. Des millions de visiteurs de partout dans le monde s’y rendent chaque année, selon ce que rapporte la chaîne britannique BBC News.

Ce festival prendra fin le 5 février.