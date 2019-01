Loto-Québec semble avoir eu envie de parler d’amour aux Québécois! C’est ce qui se dégage d’un partenariat unique développé avec une artiste montréalaise lancé à un mois de la Saint-Valentin.

La designer graphique, artiste visuelle et illustratrice Marie-Claude Marquis a créé trois billets pour la société d’État dans le cadre d’un «projet exploratoire».

«Totalement en amour», «Je suis tellement mon 1er choix» et «Tu ne sais pas ce que tu manques», offrent des messages inclusifs, ludiques et légèrement humoristiques pour les gens en couple, les célibataires et les personnes qui viennent de rompre.

«Les illustrations du billet sur le thème de l’amour sont des œuvres de l’artiste Marie-Claude Marquis dont le travail s’inscrivait parfaitement avec la thématique que nous voulions aborder avec le nouveau billet», a indiqué Renaud Dugas, conseiller senior en affaires publiques et en relations de presse chez Loto-Québec, en entrevue avec TVANouvelles.ca.

Les trois billets de l’artiste montréalaise, en plus d’offrir la chance de gagner un gros lot de 10 000 $, comportent une carte à donner ou à conserver!

«Nous avons déjà reçu plusieurs bons commentaires de personnes qui nous ont dit qu’elles aimaient beaucoup le visuel et qu’elles avaient affiché la carte en guise de décoration», a indiqué M. Dugas.

C’est la première fois que Loto-Québec fait appel au travail d’un artiste dans l'ensemble du processus créatif d'un de ses billets, du début à la fin du projet.

«Je crois que parler d’amour, de la romance et des sentiments qui y sont reliés sont bel et bien mon champ d’expertise maintenant. Je m’en suis officiellement rendu compte lorsque Loto-Québec m’a mandaté pour créer leur collection spéciale de Saint-Valentin», a écrit Marie-Claude Marquis sur les réseaux sociaux.

La société d’État se dit toujours à l’affût de nouvelles idées et de façons d’innover.

Les billets de la «Collection avec amour» sont disponibles depuis le 14 janvier au coût de 2 $ par billet.