Un dindon sauvage terrorise une ville du New Jersey

Faute de fonctionnaires au Département de l’Agriculture américaine (USDA), en raison de la fermeture administrative, un dindon sauvage continue d’intimider des habitants de Scotch Plains, en banlieue new-jersiaise de New York.

Une vidéo prise par un résident de Roberts Lane montre un dindon s’attaquer au facteur, qui tente tant bien que mal de se défendre. «Depuis, nous avons cessé de recevoir le courrier et les colis de Noël», a déclaré Brianne Taylor, une autre résidente de la rue, au micro de CBS 2.

Ces enfants ont aussi été poursuivis jusqu’à l’arrêt de bus, a-t-elle relaté. «Maintenant, nous sortons de chez nous avec un club de golf, parce que c’est la seule chose qui l’effraie. Nous inspectons les alentours de la voiture avant de sortir notre bébé», a-t-elle ajouté.

D’autres résidents n’ont pas eu de problème avec l’oiseau, qui semble vivre dans les parages depuis plus d’un an, et le trouve plutôt amical. «C’est plutôt mignon, en fait, a déclaré Bidya Raman. J’ai texté mon mari quand je l’ai vu pour la première fois et je lui ai souhaité une joyeuse Action de grâce.»

Les services animaliers de l’USDA ont déjà tenté d’attraper le dindon, plus tôt en 2018, mais ont été arrêtés par des manifestants. Une nouvelle intervention était planifiée lorsque la fermeture administrative, résultat de l’absence d’accord entre le président Donald Trump et le Congrès sur le budget fédéral, s’est déclenchée. Les fonctionnaires non essentiels sont depuis au chômage technique.

L’USDA a déjà indiqué qu’il devra tuer la bête, puisque le dindon femelle a perdu sa portée et sa peur pour les humains. La réintroduire dans un nouvel environnement ne fera que déplacer le problème, a indiqué l’agence.