Un simple test de salive pour prédire le risque

Grâce à un simple test de salive, il pourrait être possible d’estimer si une femme pourra, au cours de sa vie, être atteinte d’un cancer du sein.

C’est ce que conclut une vaste étude internationale à laquelle ont participé des chercheurs de l'Université Laval et du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval.

Il s’agit du «modèle de prédiction du risque le plus précis à ce jour» pour détecter le cancer du sein, peut-on lire dans un communiqué émis mardi.

Pour estimer le risque couru par chaque femme d’avoir un caner du sein, les chercheurs ont combiné test de salive, antécédents familiaux, facteurs hormonaux et habitudes de vie. Ces recherches ouvrent «la porte à la personnalisation des protocoles de dépistage de cette maladie».

«Plusieurs centaines de chercheurs à travers le monde ont mis en commun les échantillons d'ADN récoltés dans leurs projets respectifs et mené une analyse génomique sur 94 000 femmes qui avaient eu un cancer du sein et sur un groupe témoin de 75 000 femmes», a expliqué le professeur Jacques Simard, titulaire de la chaire de recherche du Canada en oncogénétique à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval.

«Grâce à des analyses statistiques sophistiquées, nous avons mis au point un score de risque de cancer du sein qui inclut 313 variations génétiques et l'avons ensuite validé sur près de 220 000 femmes», a ajouté le professeur Simard.

Au Québec, le dépistage du cancer du sein vise généralement les femmes dans la cinquantaine et la soixantaine et se fait par mammographie.

«Or, malgré ces précautions, bon nombre de femmes à haut risque de développer la maladie échappent au dépistage préventif», a-t-on soutenu dans le communiqué.

Le risque individuel de chaque femme de développer un cancer du sein pourra ainsi être mieux dépisté grâce à ce test de salive.

«Grâce aux prédictions de notre modèle, il sera possible d'établir un risque individuel pour chaque femme et de lui proposer une approche de dépistage personnalisée, peu importe l'âge, explique le chercheur. Il lui suffira de fournir un échantillon de salive à une seule reprise au cours de sa vie lorsqu'elle aura atteint, par exemple, le début de la quarantaine», a précisé le professeur Simard.