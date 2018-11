Un week-end entre soleil et pluie

Les Québécois devront profiter des journées de vendredi et de samedi, avant le retour de la pluie et de la neige prévu dès dimanche matin.

Les nuages seront encore présents sur la plupart des secteurs vendredi, toutefois de belles éclaircies sont prévues au cours de la journée. Les températures, qui varieront entre – 3 °C et 2 °C, se rapprocheront peu à peu des normales de saison.

À Montréal il fera 2 °C tandis qu’à Québec le mercure affichera - 2 °C.

Samedi sera la plus belle journée de la fin de semaine pour l’ensemble de la province. Le temps sera généralement ensoleillé et les températures varieront entre – 2 °C et 1 °C. À Montréal et à Québec la journée il fera respectivement 1 °C et 0 °C au cours de l’après-midi.

Le temps va se gâter dans la nuit de samedi à dimanche avec l’arrivée d’un nouveau système dépressionnaire. Des précipitations sont prévues au cours de la nuit. Dimanche, de la pluie et de la neige sont prévues tout au long de la journée, et pour tout le monde.

Ces averses devraient se poursuivre au moins jusqu’à lundi soir. La semaine à venir s’annonce en effet mitigée, entre pluie, neige et soleil.