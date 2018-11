Une PME veut révolutionner le secteur minier

Une PME montréalaise s'apprête à révolutionner le secteur minier. Ses technologies implantées dans plusieurs pays proviennent à l'origine d'un projet de deux étudiants québécois.

Dans cette mine, à Val-d'Or, en Abitibi, les technologies numériques transforment les façons de faire. On peut suivre les mineurs en temps réel et mesurer la quantité de minerai qu'ils transportent.

«Ce qu'on voit ici, c'est la représentation d'une mine, la carte 3D d'une mine. Elle permet de savoir en temps réel où se trouvent chaque véhicule et chaque mineur. On a commencé à travailler dans le sous-sol de la maison familiale», raconte Vincent Kassis, cofondateur de Newtrax.

En moins de dix ans, les technologies de Newtrax ont été implantées dans une douzaine de pays et près d'une centaine de mines.

Et ce n'est qu'un début puisque la PME québécoise vient de s'associer à Sandvik, un géant mondial de l'équipement dans le secteur minier.

«Notre objectif, c'est de dominer notre marché niche. Donc, d'être présents dans plus de 50% des mines souterraines du monde», poursuit M. Kassis.

Des capteurs permettent entre autres d'améliorer la sécurité des travailleurs. Par exemple, s'ils sont installés sur une lampe frontale, les mineurs peuvent recevoir des messages ou des avertissements permettant ainsi de réduire les temps de réponse dans le cas d'une évacuation.

Que dire de la productivité des entreprises? «Que ce soit simplement mesurer la charge sur la benne, en améliorant le niveau de chargement de 5% dans un véhicule, par exemple, ça peut générer des dizaines de millions de dollars pour une mine», ajoute M. Kassis.

Un projet étudiant à la base, désormais propulsé dans un marché au potentiel énorme. «C'est de plus en plus difficile pour l'industrie minière, de plus en plus coûteux d'aller extraire le minerai. Ils n'ont pas le choix que d'investir en technologies», conclut-il.

Avec le partenariat qu'elle vient de conclure, l'entreprise Newtrax prévoit doubler son chiffre d'affaires l'an prochain. Un chiffre d'affaires qui se compte en dizaine de millions de dollars.