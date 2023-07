Une rumeur croustillante relie Selena Gomez à cet acteur connu

Toujours célibataire, Selena Gomez? Une folle rumeur circule à l'effet que la chanteuse fréquenterait une vedette montante récemment divorcée.

Ça n'a pas fonctionné avec la moitié des Chainsmockers Andrew Taggart, puis avec Zayn Malik, mais peut-être que cette fois est la bonne pour Selena Gomez. Alors que l'interprète de Wolves clamait récemment dans une vidéo qu'elle était célibataire, une rumeur fait maintenant beaucoup de bruit sur ses amours.

C'est une présumée liaison avec l'acteur principal de la série américaine de l'heure The Bear, Jeremy Allen White, qui attise la curiosité des Selenators,

La rumeur a débuté lorsque la référence en potinage pop culture DeuxMoi a reçu un message anonyme sur Instagram. Un acteur récompensé aux Golden Globes et récemment divorcé fréquenterait une actrice/chanteuse alors que les deux se seraient rencontrés lors d'une séance photo pour la couverture du magazine Vanity Fair.

jeremy allen white & selena gomez 👁️ pic.twitter.com/g3h5ssBLea — villanelle 🪐 (@satelitechino) June 30, 2023

Bien qu'aucun nom ne soit mentionné, le public sait que Jeremy Allen White a vécu un divorce après un peu plus de trois ans de mariage avec Addison Timlin.

On sait également que Selena Gomez est chanteuse, mais joue présentement dans Only Murders In The Building, série dont les tournages d'une future saison viennent à peine de terminer.

Les deux partis ont également tous les deux publié la couverture du Vanity Fair en question sur leur page Instagram respective.

Les enquêteurs en herbe avides de potins croustillants ont rapidement identifié Selena et Jeremy comme étant les nouveaux tourtereaux. À suivre!

