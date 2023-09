VMAs 2023: voici les looks les plus sexy des stars aperçues sur le tapis rouge

Un mardi pas comme les autres, vous dites? Oui, car c’est ce 12 septembre 2023 que toutes les plus grandes stars de la musique américaine se réunissent dans le cadre des MTV Video Music Awards. Ces artistes ont le don de capter notre attention avec des tenues qui marquent l’imaginaire!

• À lire aussi: Billie Eilish serait visée par son ex dans une nouvelle chanson

• À lire aussi: Cette chanteuse est méconnaissable dans sa plus récente séance photo

• À lire aussi: Charlotte Cardin souligne la sortie de son album avec une photo audacieuse

Nos vedettes préférées ont mis la gomme dans leurs vidéoclips cette année, nous émouvant, nous inspirant et nous divertissant. La cérémonie qui vise à récompenser ces prodiges de la musique est animée par nulle autre que la grande Nicki Minaj pour sa deuxième année consécutive, présentant des performances de Cardi B, Megan Three Stallion, Olivia Rodigro, Karol G et Shakira, entre autres.

Devenue une habitude chaque année, la soirée des VMAs se surpasse en matière de tenues sexy, extravagantes et originales. C’est donc sans surprise que des looks flamboyants (et transparents!) se démarquent sur le tapis rouge de cet événement tant attendu.

Voici les looks saisissants repérés lors des MTV Music Video Awards 2023:

Bebe Rexha

AFP

Tomorrow X Together

Getty Images via AFP

Alejandra Espinoza

Getty Images via AFP

Offset

Getty Images via AFP

Cardi B

Getty Images via AFP

Peso Pluma

Getty Images via AFP

Kaliii

Getty Images via AFP

Demi Lovato

Getty Images via AFP

AP Dhillon

Getty Images via AFP

Colton Haynes

Getty Images via AFP

Stray Kids

AFP

Anitta

AFP

NLE Choppa

AFP

Karol G

Getty Images via AFP

Megan Thee Stallion

Getty Images via AFP

Olivia Rodrigo

Getty Images via AFP

Saweetie

Getty Images via AFP

Doja Cat

AFP

*D’autres looks s’ajouteront au courant de la soirée.*

• À lire aussi: Camila Cabello nous éblouit dans un microbikini couvert de diamants

• À lire aussi: Miley Cyrus est divine dans le jean de l'automne lors d'une séance photo en noir et blanc

• À lire aussi: Selena Gomez porte la chaussure ringarde de l’automne

À VOIR: Dua Lipa dévoile ses fesses dans un microbikini qui ne couvre que le minimum